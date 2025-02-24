Экологический удар по Черному морю: что натворила Россия в этот раз?

В Новороссийске затонуло российское научно-исследовательское судно "Ашамба", принадлежащее Институту океанологии РАН. Судно имело на борту около 200 литров топлива и затонуло прямо у причала. Это уже не первая экологическая катастрофа, которую совершила Россия.

По информации местных телеграмм-каналов, причиной аварии стало обледенение, из-за которого судно потеряло остойчивость и опрокинулось.

Риск новой экологической катастрофы

Затопление "Ашамбы" вызывает серьезные опасения среди людей. Официальной информации о возможных утечках топлива пока нет, но велика вероятность, что еще одна порция нефтепродуктов попадет в Черное море, создавая угрозу для экосистемы региона.

Судно "Ашамба" построили на Приморско-Ахтарской межколхозной судоверфи Краснодарского Рыбакколхозсоюза в 1979 году. Его использовали для проведения мониторинговых исследований в прибрежной шельфовой зоне моря.

Судно имеет ограничение района плавания в 12-мильной зоне территориальных вод (глубина моря в этой зоне — до 1700 м).

Черное море уже неоднократно подвергалось экологическим преступлениям России: утечка нефтепродуктов, затоплению кораблей и военным обстрелам, уничтожающим подводную экосистему.

Пока неизвестно, будут ли российские экологические службы устранять последствия аварии, однако предыдущие случаи показывают, что РФ не уделяет должного внимания экологическим проблемам. В то же время, загрязнение Черного моря уже непосредственно затрагивает украинские побережья.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 15 декабря, в Керченском проливе потерпели крушение два российских судна. Речь идет о танкерах "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".