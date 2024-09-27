В Одесі Чорне море змінило колір: що трапилося і як це виглядає (відео)

Це тимчасове явище

На пляжах Одеси місцеві жителі зауважили, що море раптово перефарбувалося у червоний колір. Це добре помітно під час шторму, коли хвилі ударяються об берег, можна помітити, що вони набули мутновато-червоного відтінку.

Відповідне відео було опубліковане в одному із місцевих Telegram-каналів Одеси. Авторка розповіла, що ще кілька днів тому море було абсолютно прозорим.

Голова громадської екологічної організації "Зелений Лист" Владислав Балинський на своїй сторінці у Facebook пояснив, що це явище називається "червоний приплив". Воно викликане бурхливим зростанням одноклітинних фотосинтезуючих водоростей.

"Токсини в морській воді; можливі алергії при купанні та отруєнні при споживанні морепродуктів; небезпека масових заморних процесів; яскрава біолюмінесценція", — написав він.

Балінський також наголосив, що причиною цього є забруднення морської води біогенами та опріснення, довготривалий вплив каховської диверсії на токсичні цвітіння.

Зазначимо, що такі повідомлення почали з’являтися з початку вересня поточного року. Водночас очевидці писали, що вночі вода починає світитись. Це тому, що динофлагеляти можуть фосфоризуватися і тоді вода починає світитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як переживає окупацію один із пляжів у Ялті. Росіяни перетворюють все довкола у себе на звалище.