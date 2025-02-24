В Україні додали нову підставу для встановлення інвалідності: хто зможе отримати статус

Хто може отримати статус інваліда: нові правила.

В Україні розширили перелік підстав для встановлення інвалідності. Відтепер цей статус можуть отримати люди, які пережили полон або катування. Зміни стосуються як військовослужбовців, так і цивільних осіб, що стали жертвами незаконного утримання або зазнали тортур.

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що нововведення допоможе людям, які отримали фізичні або психологічні ушкодження, отримати державну підтримку.

Як отримати статус інвалідності після полону чи катувань?

Щоб розпочати процедуру, необхідно звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи, яка діє при Міністерстві розвитку громад та територій України.

Далі інформацію про постраждалого вносять до Єдиного реєстру осіб, які постраждали від незаконного утримання під час збройної агресії проти України. Після цього видається офіційний документ, що підтверджує факт перебування в полоні.

Наступний крок – звернення до лікаря:

Лікуючий лікар або військово-лікарська комісія оформлюють електронне направлення на медичне оцінювання.

Експертна комісія аналізує стан здоров’я людини та визначає ступінь обмежень у життєдіяльності.

За результатами перевірки видається витяг із рішення, на основі якого призначається інвалідність.

Що дає статус інвалідності?

Після встановлення інвалідності людина отримує право на низку державних соціальних програм:

Отримання засобів реабілітації – забезпечення ортопедичними виробами, протезами, слуховими апаратами тощо (через Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю). Фінансова підтримка – можливість оформити пенсію або соціальну допомогу через Пенсійний фонд України або органи соціального захисту. Безкоштовне санаторно-курортне лікування, якщо ця потреба визначена в індивідуальній програмі реабілітації.

Крім того, експертна комісія розробляє персональну програму реабілітації, яка містить рекомендації щодо необхідних медичних виробів, реабілітаційних заходів та послуг, які допоможуть людині повернутися до повноцінного життя.

Завдяки цьому рішенню держава намагається надати максимальну підтримку тим, хто постраждав від російської агресії та потребує допомоги.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Кабмін заборонив направляти людей з інвалідністю на ВЛК.