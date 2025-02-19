Процедура ВЛК: як проходитимуть медогляд чоловіки з 1 березня

Скасувати висновок лікарів можна за певних підстав

Під час воєнного стану в Україні військовозобов'язані повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) раз на рік. Громадяни проходять розширений перелік медичних обстежень, включаючи аналізи на ВІЛ, гепатити та рентген.

Про правила виклику заброньованих осіб та скасування висновків ВЛК, пише портал NV. Перед медичним оглядом кожен кандидат на службу здає такі аналізи:

Загальний аналіз крові та сечі.

Дослідження крові на ВІЛ, гепатит B і C.

Рентген або флюорографію органів грудної клітки.

Електрокардіограму (ЕКГ).

Визначення групи крові та резус-фактора.

Додаткові обстеження для людей із хронічними хворобами.

Для осіб віком понад 40 років обов’язково перевіряють рівень цукру в крові та артеріальний тиск.

Чи можуть мобілізувати заброньованих військовозобов'язаних

Наявність відстрочки через бронювання не звільняє людину від обов’язку з’явитися до ТЦК за повісткою.

Причини виклику заброньованих осіб:

вручення повістки;

направлення на проходження ВЛК.

Проте відправляти заброньованих на медкомісію незаконно, якщо строк їхньої відстрочки ще не завершився. Виняток — якщо особа добровільно хоче підписати контракт на службу.

Що робити, якщо отримали повістку або направлення на ВЛК

Якщо військовозобов'язаному прийшла повістка, він має:

Не ігнорувати – уникнення повістки може призвести до штрафу або розшуку.

Офіційно відмовитися, якщо маєте чинну відстрочку, посилаючись на пункт 63 постанови КМУ №560.

Якщо проігнорувати виклик до ТЦК, можна отримати штраф – від 17 000 до 25 500 грн, або навіть потрапити до розшуку, що ускладнить повторне бронювання.

Коли можуть скасувати рішення ВЛК

Причини скасування висновків медкомісії:

формальні помилки в документах;

перевірки правоохоронців через корупцію у ВЛК;

оновлення переліку хвороб, які впливають на придатність до служби.

Крім того, військовозобов’язані у "Резерв+" тепер можуть самостійно ініціювати проходження ВЛК для визначення своєї придатності. Щоб отримати електронне направлення на медкомісію онлайн, потрібно подати запит через застосунок.

Раніше "Телеграф" писав, які документи для ВЛК потрібно мати "обмежено придатному" чоловіку, щоб уникнути проблем. Юрист пояснив, що передбачено законом.