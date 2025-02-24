В Украине добавили новое основание для установления инвалидности: кто сможет получить статус

Кто может получить статус инвалида: новые правила.

В Украине расширили перечень оснований для установления инвалидности. Теперь этот статус могут получить люди, пережившие плен или пытки. Изменения касаются как военнослужащих, так и гражданских лиц, ставших жертвами незаконного содержания или подвергшихся пыткам.

Министерство здравоохранения сообщает, что нововведение поможет людям, получившим физические или психологические повреждения, получить государственную поддержку.

Как получить статус инвалидности после плена или пыток?

Чтобы начать процедуру, необходимо обратиться в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы, которая действует при Министерстве развития общин и территорий Украины.

Далее информацию о пострадавшем вносят в Единый реестр лиц, пострадавших от незаконного содержания во время вооруженной агрессии против Украины. После этого выдается официальный документ, подтверждающий факт пребывания в плену.

Следующий шаг – обращение к врачу:

Лечащий врач или военно-врачебная комиссия оформляют электронное направление на медицинскую оценку.

Экспертная комиссия анализирует состояние здоровья и определяет степень ограничений в жизнедеятельности.

По результатам проверки выдается выписка из решения, на основе которого назначается инвалидность.

Что дает статус инвалидности?

После установления инвалидности человек получает право на ряд государственных социальных программ:

Получение средств реабилитации – обеспечение ортопедическими изделиями, протезами, слуховыми аппаратами и т.п. (Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью). Финансовая поддержка – возможность оформить пенсию или социальную помощь через Пенсионный фонд Украины или органы социальной защиты. Бесплатное санаторно-курортное лечение, если эта потребность определена в индивидуальной программе реабилитации.

Кроме того, экспертная комиссия разрабатывает персональную программу реабилитации, содержащую рекомендации относительно необходимых медицинских изделий, реабилитационных мероприятий и услуг, которые помогут человеку вернуться к полноценной жизни.

Благодаря этому решению государство пытается оказать максимальную поддержку пострадавшим от российской агрессии и нуждающимся в помощи.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Кабмин запретил направлять людей с инвалидностью на ВЛК.