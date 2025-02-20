З таким не мобілізують? Як гемофілія впливає на рішення ВЛК

Щоб підтвердити діагноз, потрібно здати певні аналізи

В Україні триває загальна мобілізація. Проте деякі військовозобов’язані не можуть служити через проблеми зі здоров’ям.

Юристка Неля Романенко на порталі b2bconsult пояснила, чи можуть призвати до армії особу з гемофілією. Для визначення придатності до військової служби потрібно пройти медкомісію.

Гемофілія належить до геморагічних станів і має чітку класифікацію в міжнародній системі хвороб (МКХ-10). Зокрема, гемофілія А (D66.0) і гемофілія Б (D67.0) вважаються захворюваннями, що впливають на згортання крові.

"При цьому це може бути виключно спадкова недостатність факторів згортання крові: фактора VIII (D66), фактора IX (D67), фактора XI (D68.1) або інших факторів (D68.2) при наявності клінічних проявів. Вказана хвороба підпадає під статтю 12 Положення про ВЛК", — зазначила Романенко.

За її словами, непридатним до військової служби можуть визнати військовозобов’язаного, якщо у нього швидко прогресивна форма гемофілії зі значними порушеннями функцій організму.

Як встановлюється діагноз

Основу діагностики та моніторингу гемофілії становлять лабораторні та клініко-інструментальні дослідження. Зокрема, для підтвердження діагнозу лікарі проводять:

Загальний аналіз крові – визначає рівень основних клітин крові.

Протромбіновий час (ПЧ) і активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) – показники згортання крові.

Лише лабораторне обстеження дозволяє точно встановити діагноз та скоригувати схему лікування. Клінічні та інструментальні методи використовуються для моніторингу ускладнень, підкреслила юристка.

Що змінилося у 2024 році

Раніше, у старій редакції статті 12 Положення про ВЛК, сам факт наявності гемофілії з кровотечами або крововиливами був достатньою підставою для визнання непридатності до служби. У 2023 році процедура була простішою, але зараз потрібен детальніший медичний аналіз стану хворого.

Нагадуємо, "Телеграф" писав, з якими хворобами можуть визнати тимчасово непридатним. Тимчасову відстрочку можуть дати після перенесених гострих захворювань.