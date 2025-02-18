Сотні чиновників уже втратили інвалідність: скільки рішень МСЕК скасував МОЗ

В Україні масово скасовують рішення МСЕК щодо інвалідності для чиновників

Міністерство охорони здоров’я зайнялося перевіркою рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) про встановлення інвалідності державним чиновникам. Наразі вже 281 рішення було скасовано.

Про це інформує пресслужба МОЗ у Telegram. Зазначається, що для перевірки вже сформовано список із 2636 чиновників із 70 державних органів.

"Фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб: 281 прийняте раніше рішення МСЕК скасовано, у 232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 осіб викликано на огляд", — сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, список осіб на перевірку постійно зростає з отриманням інформації від правоохоронців. Інформуватимуть про результати перевірки й надалі.

Як відомо, з 1 січня 2025 року в Україні офіційно більше немає медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Після низки гучних скандалів їх замінили нові експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях.

Однією з новацій у роботі є те, що вони вибірково отримуватимуть пацієнта на розгляд. Тобто ні сам пацієнт, ні комісія не дізнаються, хто з лікарів розглядатиме це питання