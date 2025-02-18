Стало легше? Як військовозобов'язаним українцям отримати паспорт за кордоном

ДМС розповіли, що додаткові документи не знадобляться

У військовозобов'язаних громадян України виникали труднощі з отриманням паспорта за кордоном. Однак тепер чоловіки віком 18-60 років, які подали документи на оформлення паспортів у ДП "Документ" до 25 квітня 2024 року, зможуть отримати їх за кордоном без надання додаткових документів.

Про це повідомляє Державна міграційна служба (ДМС). Зазначається, що виготовлені паспорти будуть видаватися у порядку черговості подання заявок.

У ДМС підкреслюють, що додаткових документів для отримання паспорта пред'являти не прийдеться.

"Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів", — йдеться в повідомленні.

Однак важливо враховувати, що інформація про таких осіб автоматично передається Міністерству оборони України, і вони зараховуються на військовий облік без необхідності проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Нагадуємо, в Україні триває воєнний стан, і військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть залишати територію країни, за винятком випадків, передбачених законом. Водночас існує суттєва різниця між зняттям із військового обліку та виключенням із нього.

Зняття з військового обліку не дає підстав для виїзду за кордон. Це тимчасова процедура, яка передбачає повторне взяття на облік у майбутньому. Наприклад, якщо людина змінює місце проживання, вона знімається з обліку одного ТЦК та СП (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) і стає в іншому.

Якщо чоловік виключений з військового обліку, він автоматично втрачає статус військовозобов’язаного та має право на виїзд за кордон без проходження ВЛК і постановки на облік.

Раніше "Телеграф" писав, чи відправляють на передову мобілізованих старше 50 років. Як зазначають у ТЦК мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років відбувається виключно за окремим розпорядженням Генерального штабу ЗСУ.