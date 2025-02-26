Граница закрыта не для всех. Кто из мужчин может выехать из Украины в марте

Для пересечения границы нужно собрать определенные документы

В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до мая 2025 года. В этот период мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать за границу.

В то же время, правительство утвердило перечень категорий граждан, которые могут законно пересекать границу при наличии соответствующих документов. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №57, выезд за границу разрешен следующим категориям военнообязанных:

мужчины с инвалидностью любой группы;

многодетные родители (трое и более детей в возрасте до 18 лет);

опекуны и наблюдатели лиц с инвалидностью I или II группы;

родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

мужчины, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет;

граждане, исключенные из военного учета из-за состояния здоровья;

мужчины, чьи родственники погибли на войне или пропали без вести.

Работники критических сфер и специалисты:

водители, перевозящие гуманитарные грузы или работающие в международных перевозках;

железнодорожники, обеспечивающие работу железнодорожного транспорта;

дипломаты и их семьи, откомандированные за границу;

спортсмены и тренеры, участвующие в международных соревнованиях;

моряки, авиационный персонал, работающие на международных маршрутах;

граждане, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующие документы.

Студенты и педагоги:

украинцы, обучающиеся в иностранных вузах и имеющие подтвержденные документы;

курсанты и студенты авиационных школ для прохождения летной подготовки;

участники международных программ образовательной академической мобильности.

Какие документы нужны для выезда

Чтобы подтвердить право на выезд, необходимо иметь соответствующие документы:

справка МСЭК (медико-социальной экспертизы) для лиц с инвалидностью;

свидетельства о рождении детей и решении суда об опеке;

справки о снятии с военного учета;

документы об обучении или участии в спортивных соревнованиях;

разрешения на международные гуманитарные перевозки.

Следует подчеркнуть, что рабочая виза не является подтверждением постоянного проживания за границей.

Ранее "Телеграф" писал, как военнообязанным украинцам получить паспорт за границей. ГМС рассказали, что дополнительные документы не понадобятся.