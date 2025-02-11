Має три значення: що означає слово "хідник" українською

Українська мова багата на слова з множинними значеннями, і слово "хідник" – яскравий тому доказ

В українській мові слова можуть мати не одне, а декілька лексичних значень. Ця здатність слова одночасно позначати різні предмети, явища чи поняття називається багатозначністю.

Так, слово "хідник" в українській мові має декілька значень, зокрема, тротуар, підземний хід, або довгий вузький килим. Найчастіше "хідник" вживається саме як тротуар – піднята пішохідна доріжка вздовж вулиці чи площі, зроблена з асфальту, цегли або дощок.

Вживання

В українській літературі можна зустріти різні приклади вживання слова "хідник":У значенні підземного ходу:

"І ще скажу: таки ж довгенько він копав хідник, дорогу до рятунку" (Максим Рильський).

У значенні тротуару: "Серед вулиці стояла калюжа, а там, де мали б бути хідники, росло будяччя" (Агатангел Кримський).

У значенні довгого килима: "Зробив Бронко кілька гімнастичних вправ на "турніку", на якому мама тріпала хідники" (Ірина Вільде).

"Хідник" у значенні "тротуар" найбільш поширене у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Синонімом до слова "хідник" є "тротуар", яке походить від французького "trottoir". В сучасній українській мові слово "хідник" у значенні "тротуар" є досить відомим, хоча інші значення використовуються рідше.

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