Скандал через Євромайдан, критика Зеленського та арешт: куди зникла "головний юрист" Януковича Олена Лукаш

Після визволення Олена вела активну медійну діяльність

Екс"регіоналка" Олена Лукаш, яка була депутатом Верховної Ради, ексміністром Кабміну та колишнім міністром юстиції, запам’яталася багатьма скандалами та поширенням російської пропаганди, як і зрадник Євген Мураєв. Лукаш неодноразово критикувала владу, зокрема Зеленського та цинічно висловлювалася про події на Євромайдані.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зникла Олена Лукаш, яку ще називали "головним юристом" Януковича. Ми дізналися, в яких гучних скандалах вона була замішана.

Олена Лукаш — що про неї відомо

Український політик Олена Лукаш народилася у місті Рибниця (Молдавська РСР), а 1976 року переїхала з батьками до Сєвєродонецька, де навчалася до 1995 року. Вищу юридичну освіту Лукаш здобула у Києві та активно почала розвиватися у цій сфері.

Олена Лукаш у дитинстві

Під час Помаранчевої революції Олена Лукаш представляла у Верховному суді інтереси кандидата в президенти Віктора Януковича, але програла справу, натомість змогла своїми амбіціями завоювати довіру президента-втікача та інших представників "Партії регіонів". У ЗМІ її прозвали "головним юристом" Януковича, оскільки Лукаш регулярно надавала "регіоналам" юридичні консультації та допомогу.

Олену Лукаш називали "головним юристом" Януковича, Фото: УНІАН

Політичну діяльність вона розпочала у 2006 році, коли пройшла до парламенту. Невдовзі Олена отримала посаду першого заступника міністра Кабміну. Коли Янукович став президентом, він почав просувати Лукаш кар’єрними сходами.

Олена Лукаш та Віктор Янукович, Фото: УНІАН

У 2012 році Олена стала міністром Кабміну, через рік отримала посаду міністра юстиції України. А після втечі Януковича на деякий час "затихла" і Олена Лукаш.

Олена Лукаш була міністром юстиції України

Що Олена Лукаш говорила про Майдан і "Небесну сотню"

Олена Лукаш часто виступала на медійних платформах, які просували російські наративи. Вона критикувала події Євромайдану, цинічно заявляючи, що поведінка мітингувальників несла "насильницький характер" та виступала за законність застосування сили проти учасників акції.

Олена Лукаш цинічно висловилася про Майдан і "Небесну сотню"

Величезний скандал за участю Олени Лукаш стався коли вона прийшла на ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера". Ексміністр юстиції відповідальність за вбивства на Майдані "перекинула" на його учасників.

Щобільше, екснардеп заявила, що 24 людини, які були включені до списку "Небесної сотні", потрапили туди з незрозумілих причин. На думку Лукаш, ці люди не мають відношення до Майдану, а загинули внаслідок нещасних випадків та локальних конфліктів.

Також вона зазначила, що Євромайдан став причиною того, що Україна нібито стала "найбіднішою, найвимираючою і найнещаснішою"".

Критика Зеленського та української влади

У 2019 році, коли Володимир Зеленський став президентом, Олена Лукаш в одному з інтерв’ю сказала, що підтримує те, що Зеленський почав вести самостійну політику, обирає самостійних гравців, які не належать до зовнішнього уряду.

Олена Лукаш критикувала Зеленського та його уряд

Але дуже швидко її "підтримка" змінилася різкою критикою та образами. Лукаш говорила, що українська влада та її "нові обличчя" реалізовують антисоціальну політику та розділяють суспільство. Лукаш називала Зеленського "пародією на президента" та "рідкісною гнідою", і заявляла, що українського лідера нібито намагаються "скинути" з влади.

Кримінальна справа

У 2015 році Олена Лукаш після втечі Януковича повернулася до України та була затримана СБУ. Ексміністра юстиції було оголошено у розшук за підозрою у привласненні державних коштів на суму понад 2,5 мільйона гривень (ч. 5 ст. 191 КК) через організований фіктивний тендер.

Олену Лукаш було заарештовано СБУ

Лукаш обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з альтернативою звільнення під заставу в 5,1 мільйона гривень. Застава була сплачена народним депутатом Вадимом Новицьким, але СБУ відмовилася виконувати рішення суду та звільняти підзахисну. Обмежувальні заходи з неї зняли лише 28 грудня 2015 року.

Олена Лукаш перебувала під вартою два місяці

У 2018 році Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідству не вдалося знайти достатньо доказів для пред’явлення звинувачення Олені Лукаш.

Однак у жовтні 2019 року Генпрокуратура змінила підозру скандальному ексміністру юстиції, Лукаш інкримінували заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем. Справою почала займатись Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Олена Лукаш розповсюджувала російську пропаганду

За версією звинувачення, ексміністр Лукаш заволоділа 2,52 млн на проведення тендеру з проведення порівняльно-правових досліджень адаптації українського законодавства до європейського. У квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд призначив справу ексміністра юстиції до розгляду.

Куди зникла Олена Лукаш

Після 2015 року Олена Лукаш активно вела медійну діяльність, перекваліфікувавшись на телеведучу, вона часто з’являлася в ефірах телеканалу Медведчука та "НАШ" і стала гостею різних програм. Станом на 2021 рік Лукаш мав дві сторінки у Facebook, свій персональний сайт і Telegram-канал, які велися виключно російською мовою, але на цей час її соціальні мережі неактивні, а сама Лукаш зникла з медійного простору.

Олена Лукаш зникла з медійного простору

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