Змінив стиль, відростив бороду і помітно схуд: куди зник експрем’єр Гройсман і як зараз виглядає

Гройсман активно веде свої соціальні мережі

Ексмер Вінниці та колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який майже 30 років перебуває у шлюбі з дружиною Оленою, пішов з великої політики й на якийсь час зник з медійного простору. Подейкували, що він навіть виїхав з України, але незабаром Гройсман з’явився та здивував кардинальною зміною іміджу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз експрем’єр Володимир Гройсман і як зараз виглядає. Ми довідалися, чим політик займається під час повномасштабної війни.

Що відомо про Володимира Гройсмана і де він зараз

Український політик Володимир Гройсман народився 20 січня 1978 року у Вінниці. Ще зі школи він почав працювати столяром у невеликій фірмі "Школяр", а згодом очолив фірму свого батька Бориса Гройсмана, який був у місті відомим бізнесменом.

Після закінчення школи Гройсман став комерційним директором підприємства "Юність", яке започаткував його батько. І протягом наступних 11 років Володимир займався бізнесом. Освіту він здобув у Вінницькому інституті регіональної економіки та управління на факультеті "Юриспруденція", а також закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом.

Політичну кар’єру Гройсман розпочав із 2002 року, коли переміг на виборах до міської ради Вінниці, ставши на той момент наймолодшим депутатом. А у 2006 році Гройсмана обрали мером Вінниці й цю посаду він обіймав до 2014 року.

Володимир Гройсман обіймав посаду прем’єр-міністра України, Фото: Getty Images

Потім Володимир подався у велику політику. З 2016 до 2019 року Гройсман був прем’єр-міністром України. Після поразки Петра Порошенка на виборах у 2019 році Володимир залишив партію "Блок ПП" та взяв участь у парламентських виборах, створивши власну політичну силу "Українська стратегія Гройсмана". Але його партія не потрапила до парламенту.

Володимир Гройсман не пройшов до парламенту у 2019 році

Після цього Гройсман на якийсь час зник з медійного простору, в мережі ходили чутки, що він залишив територію України, коли почалося повномасштабне вторгнення. Але як розповів "Телеграфу" ексчиновник з його близького оточення, Гройсман зустрів війну в Києві та з того часу курсує між столицею України та рідною Вінницею.

Володимир Гройсман очолив гуманітарний штаб у Вінниці

Володимир зараз активно веде соціальні мережі. На його сторінці у Facebook зазначено, що він є керівником Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу у Вінниці. Його штаб надає допомогу як військовослужбовцям, так і цивільним. Гройсман звітує у соцмережах про передачу на фронт автомобілів, дронів та інших необхідних речей для ЗСУ.

Як змінився Володимир Гройсман

Крім того, колишній прем’єр-міністр бере участь у різноманітних заходах міжнародного рівня, просуваючи національні інтереси України.

Володимир Гройсман залишився в Україні та допомагає ЗСУ

У травні 2024 року Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук низку колишніх чиновників України, серед них опинився і Володимир Гройсман. Їх розшукують за статтею 356 ч.1 КК РФ ("Застосування заборонених засобів та методів ведення війни"). У Росії їм загрожує до 20-30 років ув’язнення.

Також відомо, що у січні 2025 року в родині Володимира Гройсмана сталося горе – помер його батько Борис Гройсман. Причину смерті не розголошують, чоловік пішов із життя у віці 78 років.

Володимир Гройсман нещодавно втратив батька

Як змінився імідж Володимира Гройсмана

Після того, як Володимир Гройсман залишив велику політику, він кардинально змінив свій імідж. Насамперед колишній прем’єр помітно схуд. За його словами, він втратив зайву вагу завдяки трьом факторам: силі волі, правильному харчуванню та фізичній активності.

Володимир Гройсман змінив імідж і сильно схуд, Фото: Getty Images

Зазначимо, що Гройсман відійшов від ділового стилю, він змінив дорогі костюми та білі сорочки на джинси, пуловери, вітрівки та менш суворі сорочки. Також він відростив невелику сиву бороду.

Як зараз виглядає Володимир Гройсман, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, де зараз діти Гройсмана та як вони виглядають. Спадкоємці політика проміняли українські виші на закордонне навчання для "золотої молоді".