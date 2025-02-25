Втікала з України разом із ним: де зараз коханка Януковича Полежай, з якою президент жив у Межигір'ї

Коханка Федоровича — сестра його кухарки у Межигір'ї

Любов Полежай увійшла в історію України не як видатна особистість, а як тінь скандального Януковича, його таємна коханка, що отримала розкішне життя фактично за рахунок держави. Поки в країні тривав Євромайдан, вона, за деякими даними, жила в розкоші "Межигір’я". Раніше ми розповідали, якою була інавгурація Януковича 15 років тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме із нею експрезидент втікав із України 23 лютого 2024 року. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про коханку Віктора Януковича.

Любов Полежай — хто це і що відомо про неї

Любов Полежай, молодша на 24 роки за Віктора Януковича, була його цивільною дружиною під час його президентства. Вона є сестрою кухарки, яка працювала в резиденції "Межигір'я". Те, що між ними стосунки, з’ясувалося вже після втечі з України, коли доступ до "хоромів" проросійського експрезидента став відкритим.

У Межигір’ї знайшли портрети Полежай, а також речі, які їй належали. Також у помешканні були картини падчерки Януковича — доньки Любові від першого шлюбу. Також відомо, що до втечі з України у 2014 році Полежай керувала салоном краси "Crystal Spa" та благодійним фондом "Дорога майбутнього".

Коханка Януковича виїжджала з нашої країни до Росії разом зі своєю дочкою Марією. За деякими даними, спочатку вони оселилися в Москві, а згодом у передмісті Сочі.

У 2020 році з'явилися повідомлення, що Полежай народила Януковичу сина, на ім'я Григорій. За інформацією журналістки Соні Кошкіної, дитина народилася приблизно за півтора-два роки до цього, тобто близько 2018 року.

Де зараз Любов Полежай

Відомо, що Полежай змінила прізвище та займається фермерством, зокрема розведенням буйволів у Сочі. Її донька від попереднього шлюбу, Марія, навчається в місцевій школі та бере участь у конкурсах.

Падчерка Януковича Марія. Фото: facebook.com/masha.polezhay

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз і як виглядає дочка коханки Януковича Любові Полежай. Вона дещо схожа на президента-втікача.