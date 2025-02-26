Скандал из-за Евромайдана, критика Зеленского и арест: куда пропала "главный юрист" Януковича Елена Лукаш

После освобождения Елена вела активную медийную деятельность

Экс-"регионалка" Елена Лукаш, которая была депутатом Верховной Ради, экс-министром Кабмина и бывшим министром юстиции, запомнилась многими скандалами и распространением российской пропаганды, как и предатель Евгений Мураев. Лукаш неоднократно критиковала власть, в частности Зеленского и цинично высказывалась о событиях на Евромайдане.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропала Елена Лукаш, которую еще называли "главным юристом" Януковича. Мы узнали, в каких громких скандалах она была замешана.

Елена Лукаш — что о ней известно

Украинский политик Елена Лукаш родилась в городе Рыбница (Молдавская ССР), а в 1976 году переехала с родителями в Северодонецк, где училась до 1995 года. Высшее юридическое образование Лукаш получила в Киеве и активно начала развиваться в этой сфере.

Елена Лукаш в детстве

Во время Оранжевой революции Елена Лукаш представляла в Верховном суде интересы кандидата в президенты Виктора Януковича, но проиграла дело, зато смогла своими амбициями завоевать доверие беглого президента и других представителей "Партии регионов". В СМИ ее прозвали "главным юристом" Януковича, поскольку Лукаш регулярно оказывала "регионалам" юридические консультации и помощь.

Елена Лукаш называли "главным юристом" Януковича, Фото: УНИАН

Политическую деятельность она начала в 2006 году, когда прошла в парламент. Вскоре Елена получила должность первого заместителя министра Кабмина. Когда Янукович стал президентом, он стал продвигать Лукаш по карьерной лестнице.

Елена Лукаш и Виктор Янукович, Фото: УНИАН

В 2012 году Елена стала министром Кабмина, через год получила должность министра юстиции Украины. А после бегства Януковича, на некоторое время "затихла" и Елена Лукаш.

Елена Лукаш была министром юстиции Украины

Что Елена Лукаш говорила о Майдане и "Небесной сотне"

Елена Лукаш часто выступала на медийных платформах, которые продвигали российские нарративы. Она критиковала события Евромайдана, цинично заявляя, что поведение митингующих несло "насильственный характер" и выступала за законность применения силы против участников акции.

Елена Лукаш цинично высказалась о Майдане и "Небесной сотне"

Огромный скандал с участием Елены Лукаш произошел, когда она пришла на эфир программы "Свобода слова Савика Шустера". Экс-министр юстиции ответственность за убийства на Майдане "перекинула" на его участников.

Более того, экс-нардеп заявила что 24 человека, которые были включены в список "Небесной сотни", попали туда по непонятным причинам. По мнению Лукаш, эти люди не имеют отношения к Майдану, а погибли в результате несчастных случаев и локальных конфликтов.

Также она отметила, что Евромайдан стал причиной того, что Украина якобы стала "самой нищей, самой вымирающей, самой несчастной и болеющей".

Критика Зеленского и украинской власти

В 2019 году, когда Владимир Зеленский стал президентом, Елена Лукаш в одном из интервью сказала, что поддерживает то, что Зеленский начал вести самостоятельную политику, выбирает самостоятельных игроков, не принадлежащих внешнему правительству.

Елена Лукаш критиковала Зеленского и его правительство

Но весьма быстро ее "поддержка" сменилась резкой критикой и оскорблениями. Лукаш говорила, что украинская власть и ее "новые лица" реализовывают антисоциальную политику и разделяют общество. Лукаш называла Зеленского "пародией на президента" и "редкой гнидой", и заявляла, что украинского лидера якобы пытаются свергнуть.

Уголовное дело

В 2015 году Елена Лукаш после бегства Януковича вернулась в Украину и была задержана СБУ. Экс-министр юстиции была объявлена в розыск по подозрению в присвоении государственных средств на сумму более 2,5 миллиона гривен (ч. 5 ст. 191 УК) из-за организованного фиктивного тендера.

Елена Лукаш была арестована СБУ

Лукаш избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с альтернативой освобождения под залог в 5,1 миллиона гривен. Залог был оплачен народным депутатом Вадимом Новицким, но СБУ отказалась выполнять решение суда и освобождать подзащитную. Ограничительные меры с нее сняли лишь 28 декабря 2015 года.

Елена Лукаш находилась под стражей два месяца

В 2018 году Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствию не удалось найти достаточно доказательств для предъявления обвинения Елене Лукаш.

Однако в октябре 2019 года Генпрокуратура изменила подозрение скандальному экс-министру юстиции, Лукаш инкриминировали завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Делом начала заниматься Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Елена Лукаш распространяла российскую пропаганду

По версии обвинения, экс-министр Лукаш завладела 2,52 млн на проведение тендера по проведению сравнительно-правовых исследований адаптации украинского законодательства к европейскому. В апреле 2024 года Высший антикоррупционный суд назначил дело экс-министра юстиции к рассмотрению.

Куда пропала Елена Лукаш

После 2015 года Елена Лукаш активно вела медийную деятельность, переквалифицировавшись в телеведущую, она часто появлялась в эфирах телеканала Медведчука и "НАШ" и ставала гостьей различных программ. По состоянию на 2021 год у Лукаш были две страницы в Facebook, свой персональный сайт и Telegram-канал, которые велись исключительно на русском языке, но на данный момент ее социальные сети неактивны, а сама Лукаш пропала из медийного пространства.

Елена Лукаш пропала из медийного пространства

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