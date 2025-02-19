Вивів з України понад 100 мільйонів доларів і втік у США: куди зник експремʼєр-міністр України Лазаренко
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Колишній чиновник втік з України наприкінці 90-х
Одіозний політик, колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко вже багато років не з'являється на публіці. Він захопив газовий ринок у 90-х, що завдало масштабних збитків економіці України. Потім політик втік до США, де мешкав у розкішному маєтку у Каліфорнії. Сьогодні, 19 лютого, минуло 26 років з моменту затримання політика у США.
"Телеграф" нагадає, чому політик увійшов до десятки найбільших корупціонерів світу, і як склалося його життя далі.
Що відомо про Павла Лазаренка
Чоловік пройшов шлях від водія та голови колгоспу й до керівника у різних державних структурах. Так, у 1995 році Лазаренко став першим віцепрем'єр-міністром за часів президентства Леоніда Кучми. А вже через рік його обрали прем'єр-міністром України.
Коли Лазаренко був віцепрем'єр-міністром, він організував постачання газу та нафтопродуктів з Росії на Дніпропетровщину, а згодом — по всій Україні. Держава видала ліцензію комерційній компанії ЄЕСУ, яка належала Юлії Тимошенко. Таким чином Лазаренко і Тимошенко вели бізнес, надприбутки з якого отримували через високі цін на газ для громадян.
Вже у 1998 році Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження проти Лазаренка. Йшлося про "розкрадання державного майна в особливо великих розмірах". Через рік політика позбавили депутатської недоторканості, однак до цього часу він встиг втекти за кордон.
У 2000-х проти Лазаренка порушили ще кілька кримінальних справ. Зокрема, щодо отримання хабарів від Юлії та Олександра Тимошенків сумарно на 166,6 мільйона доларів.
Антикорупційна організація Transparency International називала Лазаренка одним із десяти найбільш корупціонерів світу.
За даними прокуратури, Лазаренко вивів з України у США понад 320 мільйонів доларів через підставні компанії, зареєстровані у Швейцарії, Антигуа та Барбуда, Естонії, Латвії, Польщі. Згодом у США підтвердили переказ 114 мільйонів доларів.
Так, маючи надію уникнути українського правосуддя, Лазаренко втік до США. Однак у Америці політика звинуватили у відмиванні коштів, оскільки він переводив їх через банки цієї країни, а ще купував маєтки. Йшлося про суму в 114 мільйонів доларів.
Водночас швейцарське правосуддя обрало покарання чиновнику — до 1,5 року ув'язнення заочно за відмивання коштів через місцеві банки. До того ж йому призначили штраф — 10 мільйонів швейцарських франків.
Упродовж 5 років ексчиновник перебував під домашнім арештом у квартирі в Сан-Франциско. У 2006 році українця визнали винним у відмиванні коштів та призначили покарання — 9 років позбавлення волі. Так Лазаренко сидів у в'язниці Federal Correctional Institution біля Лос-Анджелеса. Також він повинен був сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів.
Де зараз Лазаренко
У 2012 році Лазаренко вийшов на волю, а його розкішний будинок в місті Новато конфіскували. Через рік нерухомість продали за 5 мільйонів доларів.
За інформацією на 2016 рік, політик живе з дружиною і 3 дітьми біля Сан-Франциско. Їхній будинок оцінюють у 1,8 мільйона доларів. Другою обраницею політика стала Оксана Цикова, перекладачка, котра перебувала з ним на суді у США. Цикова зареєстрована адвокатом у компанії, яка захищає колишнього українського прем'єр-міністра.
Були чутки, що ексчиновник просив у США політичного притулку. Також повідомлялось, що чоловік зазначав про відсутність доходу, оскільки ніде не працює.
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