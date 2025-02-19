Вивів з України понад 100 мільйонів доларів і втік у США: куди зник експремʼєр-міністр України Лазаренко

Колишній чиновник втік з України наприкінці 90-х

Одіозний політик, колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко вже багато років не з'являється на публіці. Він захопив газовий ринок у 90-х, що завдало масштабних збитків економіці України. Потім політик втік до США, де мешкав у розкішному маєтку у Каліфорнії. Сьогодні, 19 лютого, минуло 26 років з моменту затримання політика у США.

"Телеграф" нагадає, чому політик увійшов до десятки найбільших корупціонерів світу, і як склалося його життя далі.

Що відомо про Павла Лазаренка

Чоловік пройшов шлях від водія та голови колгоспу й до керівника у різних державних структурах. Так, у 1995 році Лазаренко став першим віцепрем'єр-міністром за часів президентства Леоніда Кучми. А вже через рік його обрали прем'єр-міністром України.

Коли Лазаренко був віцепрем'єр-міністром, він організував постачання газу та нафтопродуктів з Росії на Дніпропетровщину, а згодом — по всій Україні. Держава видала ліцензію комерційній компанії ЄЕСУ, яка належала Юлії Тимошенко. Таким чином Лазаренко і Тимошенко вели бізнес, надприбутки з якого отримували через високі цін на газ для громадян.

Лазаренко був прем'єром України, фото з мережі

Вже у 1998 році Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження проти Лазаренка. Йшлося про "розкрадання державного майна в особливо великих розмірах". Через рік політика позбавили депутатської недоторканості, однак до цього часу він встиг втекти за кордон.

У 2000-х проти Лазаренка порушили ще кілька кримінальних справ. Зокрема, щодо отримання хабарів від Юлії та Олександра Тимошенків сумарно на 166,6 мільйона доларів.

Проти Лазаренка відкривали кримінальні справи в Україні, фото з мережі

Антикорупційна організація Transparency International називала Лазаренка одним із десяти найбільш корупціонерів світу.

За даними прокуратури, Лазаренко вивів з України у США понад 320 мільйонів доларів через підставні компанії, зареєстровані у Швейцарії, Антигуа та Барбуда, Естонії, Латвії, Польщі. Згодом у США підтвердили переказ 114 мільйонів доларів.

Лазаренко виводив з України захмарні суми, фото з мережі

Так, маючи надію уникнути українського правосуддя, Лазаренко втік до США. Однак у Америці політика звинуватили у відмиванні коштів, оскільки він переводив їх через банки цієї країни, а ще купував маєтки. Йшлося про суму в 114 мільйонів доларів.

Водночас швейцарське правосуддя обрало покарання чиновнику — до 1,5 року ув'язнення заочно за відмивання коштів через місцеві банки. До того ж йому призначили штраф — 10 мільйонів швейцарських франків.

Проти Лазаренка порушили справу і в США, фото з мережі

Упродовж 5 років ексчиновник перебував під домашнім арештом у квартирі в Сан-Франциско. У 2006 році українця визнали винним у відмиванні коштів та призначили покарання — 9 років позбавлення волі. Так Лазаренко сидів у в'язниці Federal Correctional Institution біля Лос-Анджелеса. Також він повинен був сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів.

Де зараз Лазаренко

У 2012 році Лазаренко вийшов на волю, а його розкішний будинок в місті Новато конфіскували. Через рік нерухомість продали за 5 мільйонів доларів.

За інформацією на 2016 рік, політик живе з дружиною і 3 дітьми біля Сан-Франциско. Їхній будинок оцінюють у 1,8 мільйона доларів. Другою обраницею політика стала Оксана Цикова, перекладачка, котра перебувала з ним на суді у США. Цикова зареєстрована адвокатом у компанії, яка захищає колишнього українського прем'єр-міністра.

Лазаренко з дружиною і дитиною, фото УНІАН

Були чутки, що ексчиновник просив у США політичного притулку. Також повідомлялось, що чоловік зазначав про відсутність доходу, оскільки ніде не працює.

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