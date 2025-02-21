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Після скандалу пішов у відставку за станом здоровʼя: де зараз і як виглядає ексміністр оборони Андрій Таран

Автор
Вікторія Козар
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Де зараз колишній міністр оборони України Андрій Таран
Де зараз колишній міністр оборони України Андрій Таран. Фото Колаж "Телеграфу"

Таран все життя працював у державних структурах військового напрямку

Військовий і державний діяч Андрій Таран добре відомий українцям як колишній міністр оборони. Він говорив про те, що українську армію неможливо наблизити до стандартів НАТО, однак наголошував на важливості співпраці з Альянсом. Згодом Таран закінчив військову службу через вік. А у 2021 році чоловік говорив про те, що Україна відмовиться від "тотальної мілітаризації".

"Телеграф" розкаже більше про діяльність генерал-лейтенанта у відставці, і чим він займається зараз.

Що відомо про Андрія Тарана

Майбутній військовий народився у 1955 році у Франкфурті-на-Одері, що в Німеччині. Його батько був військовим, тож Андрій пішов його стопами. Навчався у Київському артилерійському училищі та Військовій академії ППО Сухопутних військ. Таран проходив військову службу у Збройних Силах СРСР.

Чоловік також мав перепідготовку на дипломатичну службу в Інституті міжнародних відносин. А згодом вивчав "стратегію національних ресурсів" у Національному університеті оборони США у Вашингтоні.

На початку 90-х Андрій був на військовій службі в Центральному апараті Міноборони. Згодом перевівся у Головне управління розвідки Міноборони. Упродовж 2 років чоловік працював у центрі стратегічного планування та аналізу в РНБО.

Андрій Таран що відомо
Андрій Таран працював у Міноборони та РНБО ще у 90-х, фото mil.in.ua

Протягом 5 років Таран був військовим аташе при посольстві України у США. У 2005 році посадовець керував управлінням у Міноборони, а через 3 роки став заступником керівника ГУР МО.

З 2011 по 2014 роки Таран працював представником Міноборони у представництві України при ООН. У 2015 році чоловік отримав звання генерал-лейтенанта та став першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Андрій Таран військова кар'єра
Таран став генерал-лейтенантом, фото партії "Сила і честь"

У цей період Таран також працював у робочій підгрупі з питань безпеки у Тристоронній контактній групі в Мінську. Невдовзі його обрали представником України у Спільному центрі контролю і координації на Донбасі. Організація займалась врегулюванням війни, розпочатою Росією на Сході України.

Тоді РНБО повідомила, що Тарана звільнили з посади глави української сторони СЦКК через підозру в держзраді. Згодом з'ясувалось, що сторінку РНБО зламали, ймовірно, російські спецслужби, щоб скомпрометувати Тарана.

Андрій Таран скандали
Тарана намагалися скомпрометувати російські спецслужби, фото з мережі

У 2016 році Тарана звільнили з військової служби в запас через "граничний вік генеральської служби". Через 3 роки він керував виборчим штабом кандидата в президенти Ігоря Смешка. Також Андрій намагався потрапити до парламенту у 2019 році від партії "Сила і честь", але не вийшло.

У 2020 році Тарана призначили міністром оборони України. Скандал спричинила заява посадовця про те, що адаптувати ЗСУ до стандартів НАТО є неможливим. Водночас чиновник скасував відповідний указ.

Таран заява про НАТО
Таран казав, що неможливо встановити стандарти НАТО у ЗСУ, фото з мережі

У тому ж році Таран нагородив скандального мера Кривого Рогу Юрія Вілкула медаллю "За сприяння Збройним силам України". Це викликало обурення, адже Вілкул говорив до учасників АТО: "Це ви підпалили Донбас, ви захоплювали все. Це ви сепаратисти, а ми тут тримаємо удар". Крім цього, Тарана звинувачували у зриві державних оборонних замовлень протягом 2020-2021 років.

Де зараз Андрій Таран

У 2021 році Таран подав у відставку з посади міністра оборони. Причиною називали стан здоров'я генерала. Натомість у травні 2022 року чоловіка призначили Надзвичайним і Повноважним Послом України в Словенії. На цій посаді працював над підтримкою Словенією України у війні з російськими окупантами.

Андрій Таран зараз
Таран був послом України у Словенії, фото МЗС України

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Тарана з посади посла України в Словенії. Генерал-лейтенант не веде сторінки у соцмережах, тож неможливо дізнатися, як він зараз живе.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз "свободівець" Олег Тягнибок. Він пішов на фронт з перших днів вторгнення росіян.

Теги:
#Кар'єра #Андрій Таран #ЗСУ