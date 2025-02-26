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Чому Україні не варто робити ставку на Трампа. Друзенко дав несподіване пояснення

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Україні треба навчитися бути частиною Заходу, але є нюанс, каже політолог

Українці будуть вірити до останнього, що президент США Дональд Трамп має геніальний план, щоб приспати пильність Володимира Путіна. Однак Києву треба шукати контрбаланси і вести свою максимально прагматичну політику між Росією та Заходом.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, керівник Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко. Він нагадав, яка ще країна потрапила у схожу з Україною ситуацію.

Більше читайте у публікації: "Перший пішов: кандидат в президенти Друзенко про політичну рекламу, "кидок" Трампа і програш у війні".

— Гітлер до останнього вірив, що союзники посваряться, і він зможе чи то з американцями виступити проти Сталіна, чи то Сталіна нацькувати на американців і британців. На жаль, це в людській природі. Це не гра, це не план. Трамп так думає. Тим паче, що ми йому відмовили здатися і підняти лапки, — каже політолог.

На його думку, це змусить Україну мислити поза відформатованою парадигмою.

— Треба шукати контрбаланси у світі, й вони є. Ми поставили на Захід і Америку, бо думали, що це просто "любов до домовини". А виявилося, що це "любов" до моменту американських виборів. Хто у нас є великий? Китай. Вічна гра: СРСР і США і багато режимів між ними балансували. Україні треба навчитися бути частиною Заходу (бо ми ментально частина Заходу), але будувати максимально прагматичну політику, — наголошує політексперт.

Він нагадав події 1939-1940 рр., коли після війни з СРСР Фінляндія опинилася в найгіршій ситуації, втратила 20% території, а радянські військові бази стояли прямо під столичними Гельсінкі.

— Але потім вони знайшли в цьому плюси. Це було телятко, яке у двох маток ссало: Європа і Радянський Союз. І за 40 років з країни, відомої тільки лісовою промисловістю, раптом стали країною Nokia і одним з найкращих соціальних проектів. Треба подивитись правді в очі і почати шукати своє місце в цьому світі, який на очах змінився до непізнаваності, — каже Геннадій Друзенко.

За його словами, Україні сказали прямим текстом, що американська допомога для нас закінчилась.

— Це стало тут шоком. Чому? Бо до влади [у США] прийшли люди, які не читають книжки, які не мають нормальної (навіть не блискучої) освіти. Лі Куан Ю (перший прем’єр-міністр Сінгапуру. — Ред.) писав у своїх спогадах, що американська політика настільки непередбачувана, що з нею не можна будувати стратегічні союзи, — підсумував керівник Центру конституційного моделювання.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи пожертвує Трамп Україною заради Путіна.

Теги:
#США #Дональд Трамп #союзники #Геннадій Друзенко