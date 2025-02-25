"Підуть трохи невдоволеними": у Трампа розповіли про поступки з боку Росії та України на переговорах

У Білому домі розповіли, чого чекають від домовленості щодо України та Росії

І Україна і Росія будуть "злегка незадоволеними" внаслідок укладання угоди щодо завершення війни. Однак у США вважають, що це робить операцію гарною.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт. За її словами, президент США Дональд Трамп "уміє укладати угоди краще, ніж будь-хто з президентів США".

"Щоб укласти угоду, потрібно посадити обидві сторони за стіл переговорів. І зазвичай, коли вдається укласти хорошу угоду, обидві сторони встають через стіл трохи незадоволеними", — сказала вона, коли їй поставили питання про те, на які поступки доведеться піти Росії.

Вона додала, що не говоритиме, які поступки обговорює команда Трампа, оскільки вона перебуває в переговорному процесі.

Крім того, вона традиційно повторила наратив Трампа про те, що війна стала наслідком "некомпетентності попередньої адміністрації" і тепер президент має намір зупинити її.

"Він ясно дав зрозуміти, що деякі з цих поступок йому очевидні. Я не збираюся випереджати його у додаткових питаннях, але він щиро сповнений рішучості укласти мирну угоду з Росією та Україною", — сказала Лівітт.

Як повідомлялося раніше, Україна згодна підписати угоду зі США щодо видобутку рідкісноземельних металів. Попередньо відомо, що її умови стали м’якшими.