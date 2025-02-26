Почему Украине не стоит делать ставку на Трампа. Друзенко дал неожиданное объяснение

Украине нужно научиться быть частью Запада, но есть нюанс, говорит политолог

Украинцы будут верить до последнего, что президент США Дональд Трамп имеет гениальный план, чтобы усыпить бдительность Владимира Путина. Однако Киеву нужно искать контрбалансы и вести свою максимально прагматическую политику между Россией и Западом.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, руководитель Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко. Он напомнил, какая еще страна попадала в схожую с Украиной ситуацию.

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— Гитлер до последнего верил, что союзники поссорятся, и он сможет то ли с американцами выступить против Сталина, то ли Сталина натравить на американцев и британцев. К сожалению, это в человеческой природе. Это не игра, это не план. Трамп так думает. Тем более что мы ему отказали сдаться и поднять лапки, — говорит политолог.

По его мнению, это заставит Украину мыслить вне отформатированной парадигмы.

— Надо искать контрбалансы в мире, и они есть. Мы поставили на Запад и Америку, потому что думали, что это просто "любовь до гроба". А оказалось, что это "любовь" до момента американских выборов. Кто у нас великий? Китай. Вечная игра: СССР и США и многие режимы между ними балансировали. Украине нужно научиться быть частью Запада (потому что мы ментально часть Запада), но строить максимально прагматичную политику, — отмечает политексперт.

Он напомнил события 1939-1940 гг., когда после войны с СССР Финляндия оказалась в худшей ситуации, потеряла 20% территории, а советские военные базы стояли прямо под столичными Хельсинки.

— Но потом они нашли в этом плюсы. Это был теленок, который у двух маток сосал: Европа и Советский Союз. И спустя 40 лет из страны, известной только лесной промышленностью, вдруг стали страной Nokia и одним из лучших социальных проектов. Надо посмотреть правде в глаза и начать искать свое место в этом мире, который на глазах изменился до неузнаваемости, — говорит Геннадий Друзенко.

По его словам, Украине сказали прямым текстом, что американская помощь для нас закончилась.

— Это стало здесь шоком. Почему? Потому что к власти [в США] пришли люди, не читающие книги, не имеющие нормального (даже не блестящего) образования. Ли Куан Ю (первый премьер-министр Сингапура. — Ред.) писал в своих воспоминаниях, что американская политика настолько непредсказуема, что с ней нельзя строить стратегические союзы, — подытожил руководитель Центра конституционного моделирования.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", пожертвует ли Трамп Украиной ради Путина.