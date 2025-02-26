"Жодної конкретики": Трамп ухиляється від зобов'язань підтримувати європейських миротворців в Україні

Париж та Лондон готові відправити свої війська в Україну, якщо перемир'я буде укладене

Президент Франції Еммануель Макрон не зміг домогтися від президента США Дональда Трампа підтримки у питанні можливого розміщення європейських миротворців в Україні для збереження потенційного припинення вогню між Києвом та Кремлем. При цьому раніше Трамп припускав, що буде надавати європейським військам таку підтримку.

Про це повідомляє Financial Times, із посиланням на джерела європейських посадовців. Зазначається, що остаточної згоди щодо підтримки з боку США та характеру такої підтримки немає, оскільки загальне обговорення ініціативи Франції та Великої Британії все ще триває.

Париж та Лондон готові відправити свої війська в Україну, якщо перемир'я буде укладене. Проте вони вимагають від США надати їм логістичну, розвідувальну та військову підтримку. При цьому Трамп, зазначило джерело, на перший погляд "не заперечує проти надання американцями гарантій безпеки", але давати конкретних обіцянок не хоче. Зокрема, Макрон визнав, що не зміг отримати від американського президента конкретики.

"Макрон не зміг домогтися від президента США зобов'язань підтримати якесь розгортання європейських військових для стримування росії в рамках будь-якого сценарію післявоєнного врегулювання", – резюмувало видання.

Нагадаємо, у понеділок, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон, який прибув у Вашингтон, заявив, що гарантії Парижа та Лондона можуть дійти до відправки військових до України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готується представити Дональду Трампу миротворчий план щодо України. Його ключова ідея – відправка до 30 000 європейських військових для забезпечення режиму припинення вогню, укладеного за посередництва США.