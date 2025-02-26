"Кидок" чи холодний душ? Політолог пояснив ставлення Трампа до України

Штати мають купу власних проблем, тому Трамп не буде прокидатися з думкою про Україну

Президент США Дональд Трамп не укладав угоди про стратегічне партнерство з Україною і не обіцяв Києву збройний захист у разі агресії Росії. І він не присягався зробити все для перемоги України над РФ.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, керівник Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко. Він пояснив, чому не можна вважати нинішню поведінку Трампа "кидком" України.

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— А Трамп нам щось винен? Якщо 10 років ви не можете цицьку кинути, напевно, вам здається, коли вас відлучили від цицьки, що вас кинули. У нас є якісь угоди, як у Америки з Кореєю, Ізраїлем? Нема. Будапештський меморандум говорить про консультації. Вони їх провели. Ви читали погано? Ну це ваша проблема. В чому кидок? — ставить риторичне запитання політолог.

Він нагадав, що Сполучені Штати мають безліч своїх проблем: від охорони здоров'я, зношеної інфраструктури та до боргу, який перевищує 100% ВВП, тому Трамп не повинен прокидатись з думкою про Україну.

— Тут є якісь стратегічні інтереси США? За всі роки ми так берегли наших олігархів, що сюди не зайшов жоден серйозний американський бізнес. Стратегічну зброю повіддавали, стратегічні бомбардувальники порізали. Зате палаци навколо всіх великих міст повиростали, — каже політичний експерт.

На його думку, наше життя "підійшло до каси" і зараз ми кров'ю, дорого, трагічно платимо за 30 років абсолютно неефективного, крадійкуватого керування Україною.

— Чому за це мають заплатити американці? — каже Геннадій Друзенко. — Вони так вийшли з В'єтнаму, Афганістану, вони так кинули курдів. Американські політики намагаються догодити американському виборцю. А американський виборець переймається насамперед американськими проблемами. Тому я не бачу кидка. Трамп нічого не обіцяв. Він чесно говорив все під час виборів.

Це якби він клявся, що я зроблю все, щоб Україна перемогла, Росія розвалилася, Путін сів, а потім прийшов і став домовлятися. Чувак, ти брехун. А так, що говорив, те і робить, — продовжує політолог.

— Вся наша стратегія в чому полягала? Дайте гроші, ми хороші. І тут виявилось, що це не працює. Тому це холодний душ. Його дуже важко пережити. Він, зрозуміло, викликає великі обра́зи. Але як тільки ви тверезо подивитесь на речі, то воно мало статись раніше чи пізніше, — підсумував співзасновник мобільного госпіталю.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" три причини зберегти російську мову в Україні.