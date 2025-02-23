Зима здасть позиції? Чи чекати українцям потепління наступного тижня

Лютневі морози відступають! Якої погоди чекати наступного тижня?

У лютому холодні повітряні маси з півночі охопили територію України, що призвело до значного зниження температури. Нічні температури впали до -10…-16°С, а денні до -2…-8°С. У деяких північних, східних регіонах та в Карпатах морози сягали -20…-22 °С. Середньодобова температура була на 4 – 7 °С нижче за кліматичну норму.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич, наступний тиждень принесе українцям помітне потепління після періоду сильних морозів. Вже з 24 лютого по всій території країни відбудеться поступове ослаблення холодів. Вночі температура коливатиметься в межах -7…-15 °С, а вдень підніматиметься до -2…+4 °С.

Особливо відчутні зміни очікуються наприкінці місяця. За даними Українського гідрометеорологічного центру, 27 та 28 лютого відбудеться інтенсивне підвищення температури. Потепління розпочнеться із західних та південних областей, де нічні показники становитимуть -3…-8 °С, а денні – 0…+5 °С. У південних і західних регіонах температура сягне +6…+12 °С.

Попри загальне потепління, в окремих регіонах можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу, особливо в східних областях. На заході та півдні пануватиме суха і сонячна погода, що сприятиме поступовому таненню снігового покриву.

Останній тиждень лютого стане початком переходу до більш м'яких весняних температур. Синоптики радять жителям готуватися до змін у погодних умовах та бути обережними через можливе утворення ожеледиці на дорогах.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вихідні потішать киян сонячною погодою, але погрітись не вдасться. Якою буде температура.