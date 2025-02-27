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Ситуація на фронті могла бути інша. Чи була Україна готова до війни три роки тому

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 27 лютого 2025, 13:59

Щойно ситуація стабілізується — військові стають нікому не потрібні

У лютому 2022-го Україна була б краще підготовлена до відбиття російської агресії, якби вчасно почала розгортання військ і поповнення стратегічних запасів зброї. Однак у певний момент влада забула про потребу розвитку ЗСУ.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній радник головкома ЗСУ (з 2021) Віктор Назаров. За його словами, станом на 24 лютого Україна не була готова до того, щоб воювати самотужки три роки.

Більше читайте у публікації: "Влада порушила негласну домовленість з військовими, — генерал Назаров про тиск на Залужного, "здачу" півдня і переговори з РФ".

— Незалежно від того, яка влада була (на момент початку [повномасштабної] агресії чи з 2014 року), за ними всіма є гріх. Моральний гріх, а може й функціональний. Вони ніколи не переймалися армією, обороною. Навіть досвід АТО й ООС нічому їх не навчив, — висловив своє глибоке переконання генерал-майор ЗСУ.

За його словами, коли стається "зашквар", починаються якісь рухи. А коли ситуація стабілізується, як було з АТО, військові стають нікому не потрібні, бо Мінські угоди підписані. І потім тільки перед виборами згадують "армія, мова, віра".

— Запасів не було. У військових є таке поняття, як тактичні, оперативні, стратегічні непорушні запаси. Тактичні запаси — це ведення воєнних дій до двох тижнів. Оперативні — розраховані на місяць. А стратегічні розраховані мінімум на три місяці. Вважається, що десь з 4-го місяця має запрацювати національна економіка, у нашому випадку ще й допомога партнерів. Тобто те, що витрачається на фронті, компенсується цими запасами. На жаль, цього не було, — каже військовий.

На його думку, за жодної влади запаси не відновлювали, а тільки зменшували.

— Тому кожна влада цей борг перед оборонкою передавала як спадок наступній. Проте є внутрішні ресурси, є допомога партнерів. Дуже важлива для нас.

Щодо безпосередньої підготовки можу сказати так: якби ми почали розгортання військ за два місяці, на фронті була б інша ситуація.

Узагальнена відповідь така: без допомоги було б дуже проблемно. Якби почали завчасне розгортання Збройних сил, було б легше, — підсумував Віктор Назаров.

Нагадаємо, раніше генерал Сергій Наєв пояснив, чому у лютому 2022-го було провалено оборону на півдні України.

Теги:
#Генерал #Віктор Назаров #Повномасштабне вторгнення #Війна з РФ