Поки всі зайняті Мюнхеном? Росіяни могли почати масштабний наступ на одному з напрямів (карти)

Армія РФ хоче захопити Покровськ, щоб покращити переговорні позиції Кремля

Поки всі зайняті Мюнхенською конференцією, росіяни, схоже, вирішили скористатись моментом і могли почати тиснути на фронті. Повідомляють про масштабний наступ на Курахівському напрямку.

За інформацією лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", окупанти могли розгорнути наступальну операцію на Курахівському напрямку із залученням значної кількості бронетехніки. Військовий каже, що бойові дії тривають на лінії Богатир — Константинопіль — Улакли. На окремих ділянках противник, за словами "Алекса", зміг просунутися до деяких населених пунктів. Втім, карти Deepstate не підтверджують цю інформацію. Їхнє останнє оновлення відбулось у п'ятницю, 14 лютого.

Військово-політичний оглядач Коваленко також підтвердив суттєве посилення ворожої активності в зоні бойових дій. Російське командування збільшило кількість штурмових операцій та відновило використання механізованих підрозділів у межах наявних ресурсів.

"Командування РВВ збільшило кількість штурмів і повернуло в дію механізовану компоненту настільки, наскільки її нинішня наявність в окупаційних військах дозволяє це зробити. Помітно зросли втрати ОБТ та ББМ, автомобільний транспорт йде на абсолютний рекорд, разюче вистрілив відстріл ствольної артилерії. Лише 13 лютого було знищено та пошкоджено 81 одиницю ствольних арт-систем, що є рекордним показником з 2024 року. Іншими словами, на тлі розмов про "мир", надійшла команда максимально покращити становище російських військ, тим самим покращити переговорні позиції Кремля. За підсумком же, з моменту каталізації РІВ змогли покращити хіба що показники своїх втрат," — йдеться у повідомленні.

Коваленко каже, що за минулу добу окупанти розширили зону контролю на 1,2 квадратного кілометра, втративши при цьому 1180 військових. Противник намагається прорватися до Вдалого, Успенівки, активізував наступ на ділянці Надєждінка-Запоріжжя, прагне захопити Улакли та вийти за межі Дачного. Головним завданням російських військ наразі є ліквідація Курахівського виступу та подальший наступ на Покровськ.

Згідно з картами Deepstate, просування російських військ на Курахівському напрямку наразі немає, проте дані свідчать про активні бойові дії у цьому регіоні. У Генштабі поки не коментують інформацію.

Ситуація на Курахівському напрямку 12 лютого

Ситуація на Курахівському напрямку 13 лютого

Ситуація на Курахівському напрямку 14 лютого

Також раніше "Телеграф" писав, що лютий 2025 року позначився успішними контратаками українських військ на окремих ділянках лінії фронту. Є серія успішних наступів на Курському напрямку та на сході.