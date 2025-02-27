Ситуация на фронте могла быть иной. Была ли Украина готова к войне три года назад

Как только ситуация стабилизируется — военные становятся никому не нужны

В феврале 2022 года Украина была бы лучше подготовлена к отражению российской агрессии, если бы вовремя начала развертывание войск и пополнение стратегических запасов оружия. Однако в определенный момент власть забыла о необходимости развития ВСУ.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший советник главкома ВСУ (с 2021) Виктор Назаров. По его словам, на 24 февраля Украина не была готова к тому, чтобы воевать самостоятельно три года.

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— Независимо от того, какая власть была (на момент начала [полномасштабной] агрессии или с 2014 года), за ними всеми есть грех. Нравственный грех, а может и функциональный. Она никогда не занималась армией, обороной. Даже опыт АТО и ООС ничему ее не научил, — выразил свое глубокое убеждение генерал-майор ВСУ.

По его словам, когда происходит "зашквар", начинаются какие-то движения. А когда ситуация стабилизируется, как было с АТО, военные становятся никому не нужны, потому что Минские соглашения подписаны. И потом только перед выборами вспоминают "армия, язык, вера".

— Запасов не было. У военных есть такое понятие как тактические, оперативные, стратегические неприкосновенные запасы. Тактические запасы — это ведение военных действий до двух недель. Оперативные — рассчитаны на месяц. А стратегические рассчитаны минимум на три месяца. Считается, что с 4-го месяца должна заработать национальная экономика, в нашем случае еще и помощь партнеров. То есть то, что тратится на фронте, компенсируется этими запасами. К сожалению, этого не было, — говорит военный.

По его мнению, ни при какой власти запасы не восстанавливали, а только уменьшали.

— Поэтому каждая власть этот долг перед оборонкой передавала в наследство следующеей. Однако есть внутренние ресурсы, есть помощь партнеров. Очень важно для нас.

Относительно непосредственной подготовки могу сказать так: если бы мы начали развертывание войск за два месяца, на фронте была бы другая ситуация.

Обобщенный ответ таков: без помощи было бы очень проблемно. Если бы начали преждевременное развертывание Вооруженных сил, было бы легче, — подытожил Виктор Назаров.

Напомним, ранее генерал Сергей Наев объяснил, почему в феврале 2022-го была провалена оборона на юге Украины.