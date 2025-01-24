ЗСУ пішли у контрнаступ? Що зараз відбувається на Курщині

За добу відбито шість атак

Українські військові продовжують операцію в Курській області Росії. Наразі активно йдуть контрнаступальні дії, зафіксовано певні успіхи ЗСУ.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, перевага росіян у живій силі не заважає ЗСУ відкидати росіян.

"На Курщині, попри перевагу росіян, Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії і місцями видавлюють росіян з окремих позицій", — йдеться у повідомленні.

Коваленко додає, що наразі російсько-корейські війська зберігають перевагу в особовому складі. Проте особливість місцевості, втрати техніки і людей, не дозволяють їм пришвидшити свій наступ. Наразі видно, що "початкові плани порушені".

Водночас Генштаб ЗСУ у щодобовому зведенні не повідомляв про успіхи українських військових. Відомо, що з початку 24 січня на Курському напрямку відбулось понад 240 обстрілів, і чотири з них із реактивних систем залпового вогню.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали шість атак російських загарбників, п’ять атак ще тривають", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що головком ЗСУ Олександр Сирський пояснив, як воюють солдати КНДР в Курській області.