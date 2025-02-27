Сегодня ее почти не увидишь: почему зеленая ящерица исчезает в Украине

Эта яркая рептилия страдает от антропогенного воздействия, чрезмерного отлова и климатических изменений.

В это сложно поверить, но зеленая ящерица ( Lacerta viridis ) — один из самых редких и уязвимых видов Украины, который находится под угрозой исчезновения. Этот вид является одним из двух представителей своего рода в Украине и находится под охраной.

Основными причинами уменьшения численности зеленой ящерицы являются антропогенная трансформация мест обитания, применение пестицидов, хищнический отлов и слишком холодные зимы. Эти факторы приводят к фрагментации популяций и снижению их жизнеспособности.

Актуальный статус и численность

Зеленая ящерица внесена в Красную книгу Украины из-за своего уязвимого статуса. Численность вида варьируется в зависимости от региона, но в целом она значительно снижается. Например, в окрестностях Черкасс наблюдается только 1-2 особи на 1 км маршрута, а в Днепропетровской области — от 0,01 особи на гектар до 3-35 особей на километр.

Биологические особенности и научное значение

Зеленая ящерица активна с середины марта по конец октября. Это очень подвижная рептилия, хорошо бегающая, прыгающая и лазающая по деревьям и кустам, а также плавающая. Ящерица прячется в норах, полостях под корнями деревьев и других укрытиях. Ее диета состоит из насекомых, пауков, реже – мокриц, моллюсков и других мелких животных.

Взрослые самцы зеленой ящерицы могут достигать общей длины более 38 см. Характерными признаками являются длинный хвост (примерно вдвое длиннее туловища) и длинная задняя ступня (превышает длину головы). Взрослые особи сверху ярко или темно-зеленые с черными точками, нижняя поверхность тела ярко-желтая, а горло — голубое или синее. Молодые особи имеют буроватую окраску сверху и беловатую снизу.

Защита и охрана

Зеленая ящерица находится под охраной Бернской конвенции (приложение ІІ) и охраняется в нескольких заповедных территориях Украины, таких как Каневский природный заповедник, национальный природный парк "Подольские Товтры" и региональный ландшафтный парк "Гранитно-степное Побужье". Однако для эффективной охраны этого вида необходимо расширить заповедную сеть и усилить борьбу с незаконным отловом и продажей зеленых ящериц.

Зеленая ящерица приносит пользу сельскому и лесному хозяйству, уничтожая насекомых-вредителей. Однако, из-за ее редкости и уязвимости, коммерческое значение этого вида становится все меньше. Защита зеленой ящерицы не только важна для сохранения биоразнообразия, но и для поддержания здоровья экосистем Украины.

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