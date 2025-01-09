Виключати не можна. Що кажуть в Україні про повторний наступ РФ на Київ

Білорусь постійно веде риторику, що ми загрожуємо їхній безпеці

Протягом майже трьох років війни військові експерти не виключали вірогідності повторного наступу ворога на Київ. Цього не можна виключати і зараз.

Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов в інтервʼю ТСН. Він каже, що Путін може використовувати Білорусь для здійснення певних агресивних кроків

"Триває повномасштабна війна. Кремлівський диктатор Путін жодним чином не рахується з позицією мінського диктатора. Отже, цілком ймовірно може використовувати як повітряний простір, так і територію Білорусі для здійснення певних агресивних кроків. Не факт, що це станеться, але такого варіанту розвитку ситуації виключати не можна. Якщо перебувати в ілюзії, то це прямий шлях до колапсу", — каже військовий експерт.

За словами Селезньова, станом на зараз рубежі Київської області та безпосередньо столиці захищені певним чином, при цьому більшість інформації про це не підлягає розголосу.

Що зафіксували прикордонники

Речник Держприкордонної служби Андрій Демченко про поточну ситуацію на загрозливих напрямках, яким є білорусько-український кордон, каже наступне: "В першу чергу треба говорити про те, наскільки ситуація може змінюватися, яку загрозу несе Україні. За тим стежать підрозділи розвідки України. Також додам, що ще з 2022 року, намагаючись перекинути відповідальність на Україну, Білорусь постійно веде риторику, що ми загрожуємо їхній безпеці, забуваючи при тому про те, що саме вони відкрили для росіян свій кордон для нападу на Україну".

Та додає: "Білорусь під цим приводом проводить різного роду навчання і тримає певну кількість своїх підрозділів на напрямку кордону з Україною, показуючи як посилення своєї обороноспроможності".

Низку новин про скупчення певної кількості військових у прикордонних районах Білорусі Андрій Демченко додатково коментує так:

"Можуть відбуватися і ротації цих підрозділів, їхня кількість не збільшується. На даний момент якогось ударного угрупування, яке б було на напрямку нашого кордону і становило б нам загрозу — такого не відмічається. Змін в обстановці також не зафіксовано. Як не зафіксовано ні техніки, ні особового складу у безпосередній близькості до нашого кордону".

Резюмуючи, Демченко каже наступне: "Також нагадаю, що зараз на території Білорусі Росія не має своїх підрозділів, як це було раніше, в минулому році, коли кількість російських військових могла досягати 10-12 тис. Росія поступово вивели їх на свою територію, а в рамках ротацій нових не заводила".

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