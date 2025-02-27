Подойдет отметить 8 марта: в Запорожье сдают шикарную квартиру за 2500 грн (фото)

В квартире есть все что нужно и даже больше

Приближается 8 марта, поэтому мужчины озабочены выбором подарков для своих половинок. Чтобы праздник стал незабываемым, его можно отметить в "королевских" апартаментах.

Предложение об аренде VIP-квартиры посуточно в Запорожье опубликовано на популярном украинском сайте объявлений.

Двухкомнатную студию с авторским дизайном можно снять за 2500 грн в сутки. Арендодатель предлагает использовать квартиру для особенных праздников, фотосессий и даже для брачной ночи.

"Эти уникальные апартаменты имеют собственный стиль. Атмосферный интерьер вызывает чувство покоя и комфорта. Оно создано для романтического ужина и ароматного кофе утром на цветущем патио", – говорится в описании.

Также указано, что площадь квартиры, расположенной на втором этаже сталинки, составляет 63 квадрата. В апартаментах имеется 3 спальных места и детская кроватка. Также есть терраса, джакузи, кондиционер и пол с подогревом.

Сложно найти необходимые вещи, которых здесь нет. В наличии персональный компьютер с принтером и сканером, а также домашний кинотеатр.

Что касается бытовой техники, в квартире есть холодильник, микроволновка, стиральная и посудомоечная машины, утюг, пылесос, фен и даже кофемашина.

Собственники квартиры готовы сдать ее людям с детьми и животными. Они также не против безналичного расчета и готовы предоставить отчетные документы.

Ранее мы писали, что в Соломенском районе Киева сдают в аренду квартиру за 5 500 гривен в месяц. Но есть важный нюанс — жилье нуждается в косметическом ремонте.