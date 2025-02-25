Порожня квартира під "косметику": у Києві здають убиту двушку за п’ять тисяч (фото)

Житло готові здати, у тому числі, сім’ям з дітьми та тваринами

У Солом’янському районі Києва здають у довгострокову оренду квартиру за 5500 гривень. Але є важливий нюанс — житло потребує косметичного ремонту.

Таке оголошення було опубліковане на популярному українському сайті купівлі-продажу. На опублікованих фото видно, що в кімнатах залишилися шматки шпалер на стіні, які слід замінити. А в санвузлі, кухні та другій кімнаті зовсім голі стіни.

"Квартира потребує косметичного ремонту, поклейки шпалер і за бажанням підфарбувати в санвузлі. Меблі та техніка за домовленістю", — пише орендодавець.

Вказано, що квартира розташована у п’ятиповерхівці на третьому поверсі. Її загальна площа – 48 м². Кухня — 5 м ². У радіусі 500 метрів розташовані магазин, школа, садок, парк, зелена зона тощо.

Житло готові здати, зокрема, сім’ям з дітьми та тваринами. Також квартиру можуть здати студентам. Автор оголошення у додатковій інформації зазначив – "можна курити".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові здають контрастну квартиру за невеликі гроші. Крім не кращого стану сантехніки і меблів, у ванній на стінах зайняли своє місце малюнки, створені фарбою з балончика — цікаве дизайнерське рішення для квартири.