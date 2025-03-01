Повторная мобилизация уволенных военных. Возможно ли это

Военных, которые уволились, могут повторно призвать на службу, но при определенных условиях

Уволенных военных из рядов Вооруженных Сил Украины не могут повторно мобилизовать. Однако они имеют полное право на добровольное возвращение на службу.

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", передает 24 Канал, украинцев, уволенных с военной службы, не могут еще раз мобилизовать в течение полугода со дня, когда они ушли на отдых. Но у них есть вариант добровольной мобилизации.

Когда уволенного военного точно не мобилизуют во второй раз:

если не будет объявлена частичная мобилизация в Украине;

если с момента увольнения не прошло полгода;

если лицо не проходило службу во время мобилизации;

если лицо не давало согласия на повторный призыв.

Если со дня увольнения прошло семь и более месяцев, то повторный призыв предусмотрен в случае объявления частичной мобилизации. Однако согласно действующему Указу президента о всеобщей мобилизации, положение частичной мобилизации не применяется.

В то же время в законе не говорится о конкретных временных рамках для возвращения на службу по истечении 6 месяцев с момента увольнения. Во время этого периода повторная мобилизация возможна только с письменного согласия военного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие болезни освобождают от мобилизации в марте.