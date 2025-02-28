Астма, виразка і не тільки. Які хвороби звільняють від мобілізації у березні

Деяким громадянам необов'язково проходити ВЛК

Відстрочку або звільнення від мобілізації можна отримати через стан здоров'я. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, включно з третьою групою.

14 лютого 2025 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до процедури мобілізації, відповідно до яких особи з інвалідністю більше не направляються на військово-лікарську комісію (ВЛК) для повторного проходження медичного огляду. Пише портал NV.

Документи людей із безстроковим статусом інвалідності залишаються чинними без необхідності проходження нових перевірок. А для інших осіб із встановленою інвалідністю, у яких термін повторного огляду припадає на період змін, він автоматично подовжується на 6 місяців.

Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю

За оновленим Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни з інвалідністю I, II та III груп не підлягають примусовому призову. Однак вони можуть добровільно вступити до війська за контрактом.

Окрім цього, відстрочку можуть отримати військовозобов’язані, які мають дружину або чоловіка з III групою інвалідності, якщо:

інвалідність викликана онкологічним захворюванням;

відсутні кінцівки, кисті, стопи ніг або один із парних органів;

діагностовано психічний розлад, церебральний параліч або паралітичні синдроми.

Які хвороби дають право на відстрочку

Третя група інвалідності надається особам із помірними обмеженнями працездатності, які потребують часткової допомоги або мають хронічні захворювання.

До таких хвороб належать:

захворювання внутрішніх органів – гастрит, виразкова хвороба, бронхіальна астма, гіпертонія середнього ступеня;

неврологічні порушення – легка форма розсіяного склерозу, невралгія без серйозних рухових порушень;

ортопедичні проблеми – легкі форми артриту, артрозу, деформації хребта чи кінцівок;

ендокринні захворювання – цукровий діабет у стадії компенсації, гіпотиреоз без ускладнень;

психічні розлади – легкі форми депресії, тривожні стани, шизофренія у стійкій ремісії.

Що робити для отримання відстрочки

Для підтвердження статусу непридатності або отримання відстрочки необхідно:

надати довідку про інвалідність у ТЦК;

отримати висновок медичної комісії (якщо інвалідність ще не підтверджена офіційно);

подати документи через ЦНАП або електронний кабінет військовозобов’язаного.

Ще раз зазначимо, що у 2025 році для людей із хронічними захворюваннями та інвалідністю III групи діє звільнення від мобілізації, а їхні документи залишаються дійсними без необхідності проходження додаткових медкомісій.

Раніше "Телеграф" писав, кого не мобілізують через проблеми з зором. Тимчасово непридатними вважаються чоловіки, які перенесли гострі захворювання очей або хірургічне лікування.