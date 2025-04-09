Чи буде мобілізація жінок у 2025 році? Представниці кількох спеціальностей мають стати на облік

Військовозобов'язані жінки мають право виїжджати за кордон

Мобілізація в Україні продовжується й у квітні. За українським законодавством, призивати на службу можуть чоловіків віком від 25 до 60 років.

Чи можлива мобілізація жінок у 2025 році, розповів 24 Канал. З 1 жовтня 2023 року в Україні жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов’язані стати на військовий облік.

Однак, як наголошують у Міністерстві оборони, це не означає, що їх будуть призивати на службу.

"Облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків у державі", — пояснили у відомстві.

Це правило діє вже давно — ще з 1992 року жінки-медики підлягали обліку, якщо їм менше ніж 60 років і вони визнані придатними до служби ВЛК.

У 2022 році було окремо передбачено: жінки медичних спеціальностей, які не стоять на обліку, можуть продовжувати працювати як не військовозобов’язані до кінця 2026 року.

Чи можуть жінки на обліку виїжджати за кордон

Так. Жінки, навіть ті, хто вже став на облік у ТЦК, не мають обмежень на виїзд за кордон. Жодних змін у законодавстві щодо цього не приймалося. Виняток — деякі держслужбовці та посадовці, які обіймають критично важливі посади.

Що змінилось у 2025 році

У січні 2025 року президент України підписав зміни до закону про військову службу, які дали можливість жінкам добровільно проходити базову загальновійськову підготовку (БЗВП). За власним бажанням жінку можуть:

поставити на військовий облік призовників;

після базового навчання — зарахувати до військовозобов’язаних.

У такому разі на неї поширюються всі зобов’язання, які мають чоловіки під час воєнного стану.

Загалом, за законодавством жінки не підлягають мобілізації. Вони можуть приєднатися до лав ЗСУ лише добровільно і за контрактом.

Раніше "Телеграф" писав, кому дадуть відстрочку від мобілізації у квітні. В українців є 16 підстав, які передбачені законодавством.