Порахуйте свої зуби і дізнайтесь, чи можуть вас мобілізувати

Деякі хвороби більше не є підставою для звільнення від призову

Статус "обмежено придатний" для військової служби офіційно скасували у 2024 році. Відтоді тисячі чоловіків, які раніше могли розраховувати на відстрочку через проблеми зі здоров’ям, зокрема зі хворобами ротової порожнини, вважаються повністю придатними до служби.

Ці зміни закріплені у наказі Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року, який затверджує нову редакцію Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Документ визначає чіткий перелік стоматологічних станів, які більше не є підставою для обмеження у військовій службі.

Згідно з новими нормами, мобілізації підлягають чоловіки, які мають:

відсутність 10 і більше зубів на одній щелепі або заміну їх знімним протезом;

відсутність 8 кутніх зубів на одній щелепі;

відсутність по 4 кутні зуби з різних боків на верхній і нижній щелепах, навіть якщо їх замінили знімними протезами;

втрату 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі, зокрема, якщо підряд відсутні другий різець, ікло та перший малий кутній зуб, і їх неможливо замінити незнімними протезами.

Також до служби визнають придатними чоловіків, які мають:

множинний ускладнений карієс;

генералізований пародонтит або пародонтоз, а також хвороби слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню;

щелепно-лицьові аномалії, включно з аномаліями прикусу без порушення функцій.

Нагадуємо, що також геморой більше не є підставою для звільнення від мобілізації. Раніше чоловіки з цією недугою вважалися "обмежено придатними", однак з 4 травня 2024 року цей статус було скасовано.

Тепер рішення залежить від форми та тяжкості захворювання:

"Придатний" – якщо загострення рідкісні та лікування дає результат.

"Придатний для служби у тилу" – якщо вузли випадають у 2-3 стаді

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати, якщо у вас хворі легені. Є певні винятки для людей з туберкульозом.