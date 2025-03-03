Не явился в ТЦК: без серьезных последствий можно обойтись только в одном случае

Если повестку проигнорировать по уважительной причине — есть обязанность появиться позже

Повестку для уточнения данных могут вручить военнообязанному в разных местах. В ней указано время, когда человек должен прийти в центр комплектования. Военнообязанные, не появляющиеся в ТЦК после получения повестки, даже при наличии уважительных причин, могут быть привлечены к административной ответственности.

Юрист Ярослав Звоненко в комментарии "РБК — Украина" объясняет, что существует четкий механизм действий в таких случаях. Согласно постановлению Кабмина №560, уважительными причинами неприбытия считаются:

препятствие стихийному характеру, болезнь, военные действия;

смерть близкого родственника.

Однако даже при наличии этих причин военнообязанный обязан сообщить ТЦК о причине неприбытия в течение трех суток, а после завершения уважительной причины – появиться в течение семи суток. Добавим, что уважительную причину следует подтвердить документально. Документ должен быть издан соответствующими уполномоченными государственными органами, учреждениями и организациями (государственная и коммунальная форма собственности).

Если эти сроки нарушены, ТЦК фиксирует нарушение правил военного учета, что влечет штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Повторная повестка для этого не обязательна, хотя на практике ее часто используют ТЦК.

Как ранее писал "Телеграф", известить о наступлении уважительной причины можно разными способами. В случае штрафа, его можно обжаловать в суде.