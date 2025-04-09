Мобілізованого відправляють на "нуль" без підготовки: що робити

Юристи розповіли, куди звертатися в таких ситуаціях

В Україні бувають випадки, коли мобілізованих чоловіків без досвіду служби практично "з вулиці" відправляють на передову. Однак такі дії суперечать чинному законодавству, і солдати мають право їх оскаржувати.

Про це розповіли фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери". Юристи пояснюють, що згідно із законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", кожен мобілізований має пройти військову підготовку.

Це включає фізичні навантаження, навчання тактиці, вогневій підготовці, інженерному забезпеченню тощо. Всі, хто раніше не служив у Збройних Силах, мають бути направлені до навчальних центрів.

Цю норму підтверджує також постанова Кабінету Міністрів №560, яка прямо забороняє направлення на передову без базової загальновійськової підготовки.

Згідно з наказом Міністерства оборони №232, мобілізованих обов’язково забезпечують:

взуттям;

спеціальним одягом;

засобами захисту;

контейнерами та спорядженням для виконання завдань.

Якщо цього не відбувається — це порушення нормативів забезпечення, підкреслюють правознавці.

Що робити, якщо відправляють на передову без підготовки

Юристи радять подати рапорт командуванню — письмово звернутися з посиланням на постанову КМУ №560. У рапорті варто вказати, що ви не проходили підготовки або не отримали спорядження.

У разі відмови — звертайтеся вище:

до оперативного командування,

у Генеральний штаб,

або через гарячі лінії Міноборони та омбудсмена.

"Треба посилатися на постанову КМУ № 560. У документі зазначається, що військовозобов’язані, призванні на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які раніше не проходили військову службу, направляються до навчальних частин (центрів) для проходження базової загальновійськової підготовки", — додають фахівці.

Раніше "Телеграф" писав, кого з українців у квітні мобілізуватимуть в першу чергу. У військових є підвищений попит на деякі категорії громадян.