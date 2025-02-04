Представники ТЦК забрали військовий квиток: чи законно це

Юрист розповів, куди звертатися, якщо ваші права порушують

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані носити при собі військово-облікові документи. Однак, трапляються випадки, коли представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вилучають у громадян військові квитки.

Юрист Дмитро Франчук пояснив, чи є такі дії законними. Пише "РБК-Україна".

За словами юриста, законодавство не містить норми, яка дозволяє співробітникам ТЦК вилучати військово-облікові документи у громадян. Військовозобов’язані зобов’язані пред’являти такі документи на вимогу, але їх примусове вилучення без законних підстав є неправомірним.

Водночас на практиці можливе тимчасове вилучення документів у таких випадках:

для звірки облікових даних;

внесення змін або уточнень;

під час вручення повістки.

Франчук наголошує, що вилучення військового квитка або іншого облікового документа повинно бути оформлене належним чином:

має бути складений протокол із зазначенням причини та терміну вилучення,

із зазначенням причини та терміну вилучення, військовозобов’язаному повинні видати розписку про вилучення.

Якщо ж представники ТЦК не пояснюють причин, не оформлюють протокол і не видають розписку, людина має право залишити документ при собі.

Що робити, якщо військовий квиток забрали незаконно

Якщо ви вважаєте, що у вас вимагають військово-обліковий документ без законних підстав, ви маєте право:

попросити працівника ТЦК представитися та показати службове посвідчення;

запитати про причину вилучення документа та попросити пояснити підставу, передбачену законом;

вимагати складання протоколу про вилучення військово-облікового документа та видачі вам розписки. Якщо військкоми відмовляються надати протокол, зафіксуйте це на відео (це дозволено законодавством);

у разі незгоди з діями працівників ТЦК, ви можете звернутися зі скаргою до вищого керівництва ТЦК або до правоохоронних органів.

"Ви не зобов'язані віддавати свій військово-обліковий документ, якщо у вас є сумніви щодо законності вимоги. Варто також завжди зберігати копію військово-облікового документа", — пояснює юрист.

Якщо документ вилучили без законних підстав, військовозобов’язаний може:

подати скаргу до вищого керівництва ТЦК;

звернутися до Міністерства оборони;

повідомити правоохоронні органи (поліцію, прокуратуру);

(поліцію, прокуратуру); оскаржити дії в суді.

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