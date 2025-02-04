Представники ТЦК забрали військовий квиток: чи законно це
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Юрист розповів, куди звертатися, якщо ваші права порушують
В умовах воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані носити при собі військово-облікові документи. Однак, трапляються випадки, коли представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вилучають у громадян військові квитки.
Юрист Дмитро Франчук пояснив, чи є такі дії законними. Пише "РБК-Україна".
За словами юриста, законодавство не містить норми, яка дозволяє співробітникам ТЦК вилучати військово-облікові документи у громадян. Військовозобов’язані зобов’язані пред’являти такі документи на вимогу, але їх примусове вилучення без законних підстав є неправомірним.
Водночас на практиці можливе тимчасове вилучення документів у таких випадках:
- для звірки облікових даних;
- внесення змін або уточнень;
- під час вручення повістки.
Франчук наголошує, що вилучення військового квитка або іншого облікового документа повинно бути оформлене належним чином:
- має бути складений протокол із зазначенням причини та терміну вилучення,
- військовозобов’язаному повинні видати розписку про вилучення.
Якщо ж представники ТЦК не пояснюють причин, не оформлюють протокол і не видають розписку, людина має право залишити документ при собі.
Що робити, якщо військовий квиток забрали незаконно
Якщо ви вважаєте, що у вас вимагають військово-обліковий документ без законних підстав, ви маєте право:
- попросити працівника ТЦК представитися та показати службове посвідчення;
- запитати про причину вилучення документа та попросити пояснити підставу, передбачену законом;
- вимагати складання протоколу про вилучення військово-облікового документа та видачі вам розписки. Якщо військкоми відмовляються надати протокол, зафіксуйте це на відео (це дозволено законодавством);
- у разі незгоди з діями працівників ТЦК, ви можете звернутися зі скаргою до вищого керівництва ТЦК або до правоохоронних органів.
"Ви не зобов'язані віддавати свій військово-обліковий документ, якщо у вас є сумніви щодо законності вимоги. Варто також завжди зберігати копію військово-облікового документа", — пояснює юрист.
Якщо документ вилучили без законних підстав, військовозобов’язаний може:
- подати скаргу до вищого керівництва ТЦК;
- звернутися до Міністерства оборони;
- повідомити правоохоронні органи (поліцію, прокуратуру);
- оскаржити дії в суді.
Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вам відмовити у відстрочці без актуального висновку ВЛК. ТЦК може направити на медогляд, але за певними обставинами.