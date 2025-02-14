Електронний чи паперовий військовий квиток? Що потрібно для працевлаштування військовозобов'язаним

Роботодавець має вести військовий облік своїх працівників

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов’язані громадяни зобов’язані мати актуальний військово-обліковий документ (ВОД) для працевлаштування. Однак важливо знати, що електронний ВОД має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". Згідно з чинним законодавством, усі підприємства, установи та організації повинні вести військовий облік своїх працівників.

Саме тому під час працевлаштування військовозобов’язані громадяни повинні пред’являти актуальний військовий квиток. При цьому, за словами юриста, електронного документа у застосунку "Резерв+" цілком достатньо, щоб виконати цю вимогу.

Проблеми з прийняттям електронного ВОД

Попри законність електронного ВОД, деякі роботодавці все ще наполягають на наданні паперових документів. Так, до юристів звернувся чоловік, який заявив, що не може працевлаштуватися до лав ДСНС через відмову визнати його електронний документ.

Юридична позиція

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що такі вимоги роботодавця суперечать чинним нормам:

"Не бачу для цього жодних підстав. Ваш е-ВОД має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий. Тим паче, що в ньому присутні всі необхідні дані" — пояснив юрист.

Нагадуємо, під час подання заяви до РАЦСу для реєстрації шлюбу необхідно зазначити інформацію про військовий облік. Зокрема, йдеться про місце обліку, військове звання, а також серію та номер військового квитка або приписного посвідчення, якщо особа є призовником.

Водночас відсутність військового квитка не є підставою для відмови в реєстрації шлюбу. Аналогічно, під час розлучення довідка з ТЦК та СП не потрібна. Сімейне законодавство не передбачає обов’язкове надання таких документів у разі подання позову про розірвання шлюбу.

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