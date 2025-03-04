За такое штрафуют. Как восстановить потерянный военный билет
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За первое нарушение придется заплатить до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан
Потеря или порча военно-учетного документа (ВУД) влечет административную ответственность. Небрежное обращение с военным билетом может обернуться не только финансовыми санкциями, но и усложненным процессом его восстановления.
"Телеграф" рассказывает, какие штрафы за потерю документа. Согласно ст. 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если военнообязанный, призывник или резервист остается без военного билета из-за халатности или сознательной порчи, он может получить штраф:
- Первое нарушение – от 510 до 850 гривен (30-50 необлагаемых минимумов доходов граждан).
- Повторное нарушение в особый период – от 850 до 1700 гривен (50-150 необлагаемых минимумов доходов граждан).
Когда возможно возобновление военного билета
Повторная выдача военно-учетного документа возможна в следующих случаях:
- непригодность к использованию из-за повреждений;
- потеря из-за стихийного бедствия;
- воровство или другие форс-мажорные обстоятельства;
- смена фамилии, имени или отчества владельца.
Что нужно для восстановления документа
Чтобы получить новый военный билет, необходимо подать следующие документы:
- заявление или рапорт с объяснением обстоятельств утраты;
- паспорт гражданина Украины;
- фотографию 3х4;
- остатки поврежденного документа (при наличии);
- выписка из приказа о служебном расследовании (если документ был потерян на службе);
- справку из полиции о подаче заявления о краже (в случае похищения).
Окончательное решение о повторной выдаче военного билета принимается руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Ранее "Телеграф" писал, как сгенерировать военно-учетный документ в "Резерв+". Для начала приложение нужно скачать для iOS приложение доступное в App Store, для Android — в Google Play. После установки необходимо авторизоваться.