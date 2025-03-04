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За такое штрафуют. Как восстановить потерянный военный билет

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
ВУД
ВУД. Фото Коллаж "Телеграфа"

За первое нарушение придется заплатить до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан

Потеря или порча военно-учетного документа (ВУД) влечет административную ответственность. Небрежное обращение с военным билетом может обернуться не только финансовыми санкциями, но и усложненным процессом его восстановления.

"Телеграф" рассказывает, какие штрафы за потерю документа. Согласно ст. 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если военнообязанный, призывник или резервист остается без военного билета из-за халатности или сознательной порчи, он может получить штраф:

  • Первое нарушение – от 510 до 850 гривен (30-50 необлагаемых минимумов доходов граждан).
  • Повторное нарушение в особый период – от 850 до 1700 гривен (50-150 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Когда возможно возобновление военного билета

Повторная выдача военно-учетного документа возможна в следующих случаях:

  • непригодность к использованию из-за повреждений;
  • потеря из-за стихийного бедствия;
  • воровство или другие форс-мажорные обстоятельства;
  • смена фамилии, имени или отчества владельца.

Что нужно для восстановления документа

Чтобы получить новый военный билет, необходимо подать следующие документы:

  • заявление или рапорт с объяснением обстоятельств утраты;
  • паспорт гражданина Украины;
  • фотографию 3х4;
  • остатки поврежденного документа (при наличии);
  • выписка из приказа о служебном расследовании (если документ был потерян на службе);
  • справку из полиции о подаче заявления о краже (в случае похищения).

Окончательное решение о повторной выдаче военного билета принимается руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Ранее "Телеграф" писал, как сгенерировать военно-учетный документ в "Резерв+". Для начала приложение нужно скачать для iOS приложение доступное в App Store, для Android — в Google Play. После установки необходимо авторизоваться.

Теги:
#Мобилизация #Военный билет #ТЦК