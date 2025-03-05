Пенсіонерам пропонують роботу "з хмільком": хороша зарплата, а досвід не потрібен

Ця вакансія — справжня знахідка для тих, хто не хоче жити на одну пенсію

Робота для пенсіонерів найчастіше асоціюється з низькооплачуваними посадами та мінімальними зарплатами. Проте час від часу трапляються справді цікаві пропозиції, які можуть змінити уявлення про працевлаштування для літніх людей.

Саме такою є вакансія продавця-бармена у мережі магазинів крафтового пива у Києві. Розміщена вона на порталі з пошуку роботи Work.ua.

Умови та вимоги

Заробітна плата становить від шести до восьми тисяч гривень на тиждень, що є досить непоганим доходом для людей на пенсії. Графік роботи гнучкий: можна обрати зручний режим — п'ять днів робочих на два вихідних або сім днів на сім.

Важлива перевага — офіційне працевлаштування з триразовою виплатою зарплати на місяць. Робоче місце підбирають максимально близько до місця проживання кандидата, годують безкоштовними обідами.

До основних вимог належать бажання вчитися, комунікабельність, активність та чесність. Робота не потребує спеціальної освіти чи великого досвіду. Головне — мати бажання розвиватися та працювати.

Трудові обов'язки будуть такими: консультування покупців, робота з касовим апаратом та пивним обладнанням. Графік роботи з одинадцятої ранку до десятої вечора.

Також раніше "Телеграф" повідомляв про відкриту вакансію для пенсіонерів. Київська компанія запрошує на роботу складальників БПЛА із зарплатою 35 тисяч гривень.