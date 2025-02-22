Рус

Хороший графік і оплата: у Дніпрі шукають пенсіонерок для важливої роботи

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Робота для пенсіонерів
Робота для пенсіонерів. Фото Колаж "Телеграф"

Ця вакансія може стати справжньою знахідкою для тих, хто хоче поповнити свій бюджет

В умовах, коли середня пенсія в Україні ледве покриває базові потреби, багато пенсіонерів змушені шукати додатковий заробіток. Особливо непросто знайти роботу колишнім медичним працівникам, адже їхня професія вимагає специфічних навичок та досвіду. Проте у Дніпрі з'явилася цікава можливість для пенсіонерів з медичним досвідом, місцевий медичний заклад шукає молодшу медичну сестру.

Про це стало відомо з оголошення на сайті з пошуку роботи. "Телеграф" розповідає, що треба для роботи.

Від кандидата очікують знання базових прав та обов'язків молодшої медсестри, розуміння правил санітарії, гігієни та охорони праці. Важливо також орієнтуватися у правильному використанні мийних засобів.

Заклад пропонує офіційне працевлаштування з повною зайнятістю. Можна обрати зручний графік роботи: або з 8:00 до 16:00, або позмінний. Роботодавець радо розгляне кандидатури пенсіонерів з відповідним досвідом.

На сайті з пошуку роботи також вказали зарплату, яку планують платити. Сума — 8 тисяч гривень.

Основні обов'язки включають прибирання приміщень згідно з санітарними нормами, супровід пацієнтів до лікувально-діагностичних кабінетів та допомогу старшій медсестрі. Також потрібно буде працювати з білизною, господарським інвентарем та вчасно повідомляти про технічні несправності.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з'явилась приваблива вакансія для пенсіонерів. У сучасному 16-поверховому будинку в Києві відкрита вакансія консьєржа.

Теги:
#Дніпро #Пенсіонери #Робота #Вакансії