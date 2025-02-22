Хороший графік і оплата: у Дніпрі шукають пенсіонерок для важливої роботи

Ця вакансія може стати справжньою знахідкою для тих, хто хоче поповнити свій бюджет

В умовах, коли середня пенсія в Україні ледве покриває базові потреби, багато пенсіонерів змушені шукати додатковий заробіток. Особливо непросто знайти роботу колишнім медичним працівникам, адже їхня професія вимагає специфічних навичок та досвіду. Проте у Дніпрі з'явилася цікава можливість для пенсіонерів з медичним досвідом, місцевий медичний заклад шукає молодшу медичну сестру.

Про це стало відомо з оголошення на сайті з пошуку роботи. "Телеграф" розповідає, що треба для роботи.

Від кандидата очікують знання базових прав та обов'язків молодшої медсестри, розуміння правил санітарії, гігієни та охорони праці. Важливо також орієнтуватися у правильному використанні мийних засобів.

Заклад пропонує офіційне працевлаштування з повною зайнятістю. Можна обрати зручний графік роботи: або з 8:00 до 16:00, або позмінний. Роботодавець радо розгляне кандидатури пенсіонерів з відповідним досвідом.

На сайті з пошуку роботи також вказали зарплату, яку планують платити. Сума — 8 тисяч гривень.

Основні обов'язки включають прибирання приміщень згідно з санітарними нормами, супровід пацієнтів до лікувально-діагностичних кабінетів та допомогу старшій медсестрі. Також потрібно буде працювати з білизною, господарським інвентарем та вчасно повідомляти про технічні несправності.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з'явилась приваблива вакансія для пенсіонерів. У сучасному 16-поверховому будинку в Києві відкрита вакансія консьєржа.