Пенсионерам предлагают работу "с хмельком": хорошая зарплата, а опыт не требуется

Эта вакансия – настоящая находка для тех, кто не хочет жить на одну пенсию

Работа для пенсионеров чаще ассоциируется с низкооплачиваемыми должностями и минимальными зарплатами. Однако время от времени встречаются действительно интересные предложения, которые могут изменить представление о трудоустройстве для пожилых людей.

Именно такова вакансия продавца-бармена в сети магазинов крафтового пива в Киеве. Размещена она на портале по поиску работы Work.ua.

Условия и требования

Заработная плата составляет от шести до восьми тысяч гривен в неделю, что является неплохим доходом для людей на пенсии. График работы гибкий: можно выбрать удобный режим – пять дней рабочих на два выходных или семь дней на семь.

Важное преимущество – официальное трудоустройство с трехкратной выплатой зарплаты в месяц. Рабочее место подбирают максимально близко к месту жительства кандидата, кормят бесплатными обедами.

Основными требованиями являются желание учиться, коммуникабельность, активность и честность. Работа не требует специального образования или большого опыта. Главное – иметь желание развиваться и работать.

Трудовые обязанности будут такими: консультирование покупателей, работа с кассовым аппаратом и пивным оборудованием. График работы с одиннадцати утра до десяти вечера.

Также ранее "Телеграф" сообщал об открытой вакансии для пенсионеров. Киевская компания приглашает на работу сборщиков БПЛА с зарплатой в 35 тысяч гривен.