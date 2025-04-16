Літнє тепло, але не скрізь: де в Україні буде найхолодніше 16 квітня

Одеситам та киянам краще поки не розслаблятися

У середу, 16 квітня, перед черговим похолоданням, яке чекає на нас наприкінці місяця, весна побалує літнім теплом. Однак, пощастить не всім регіонам.

У деяких областях пройде невеликий дощ. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Найтепліше буде на заході та південному сході країни. Там повітря прогріється до +20…+23 градусів. Примітно, що на Одещині ртутні стовпчики не зможуть подолати 14-градусний бар’єр. Не надто спекотно буде у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Черкаській областях, де максимальна температура буде близько +16…+17 градусів.

Водночас синоптик Наталка Діденко просить киян одягатися тепліше, оскільки температура у столиці не підніметься вище за +12… +14 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, опади у вигляді невеликого дощу очікуються у західних регіонах, а також на Житомирщині, Вінниччині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині. На решті території переважатиме мінлива хмарність.

"Додаватиме весняного образу довкіллю активний вітер південного походження: до штормових поривів 15-20 метрів за секунду в західних, північних, частині центральних областей. На півдні та сході вітер буде стриманішим, помірним", — пише синоптик Наталка Діденко.

Нагадаємо, магнітні бурі продовжують вирувати на Землі. Цими днями точно не варто очікувати їхнього спаду, адже вони прогнозуються майже до кінця робочого тижня. Геомагнітні шторми, ймовірно, викличе викид корональної маси із Сонця.