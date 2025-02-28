Дві європейські країни заявили про готовність відправити в Україну миротворців: про які держави мова

Британія та Ірландія готові відправити сухопутні війська та авіацію в Україну

Велика Британія та Ірландія готові відправити в Україну миротворців для забезпечення мирної угоди. Зокрема, мова йде про сухопутні підрозділи, а також про авіацію, які стануть частиною загального миротворчого корпусу.

Про це заявили прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Стармер зробив відповідну заяву після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Велика Британія готова надіслати війська і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав. Ми повинні зробити все правильно. Ми повинні вибороти мир. Не може бути миру, який винагороджує агресора. Історія має бути на боці миротворця, а не загарбника", – заявив він.

Окрім цього, Стармер додав, що Велика Британія зараз готує для України великий пакет військової допомоги. Про нього детально буде повідомлено пізніше. Також 2 березня у Лондоні зберуться представники 18 європейських країн, щоб обговорити подальші переговори щодо війни в Україні.

Ірландське видання Irish Examiner пише, що прем'єр Ірландії Мартін сказав про готовність допомогти Україні, в тому числі відправивши миротворців, безпосередньо президенту Володимиру Зеленському під час їхньої зустрічі в аеропорту Шеннон по дорозі до Сполучених Штатів. Сторони під час зустрічі обговорили не тільки військову допомогу, але й план вступу України в ЄС.

"Ми чітко дали зрозуміти, що будемо наполягати на прискоренні процесу набуття Україною членства в Європейському Союзі. Це є пріоритетом, тому що саме по собі це дає певні гарантії безпеки Україні, але в економічному плані це також відкриває дуже значні можливості для України в майбутньому, і він цінує нашу непохитну підтримку з самого початку вступу України до Європейського Союзу", – сказав Мартін.

Також, за його словами, було обговорено питання фінансової підтримки. Ірландський прем'єр поскаржився Зеленському на проросійську Угорщину, яка зриває надання допомоги.

"Я пояснив, що наші зобов'язання в рамках Європейського фонду миру були зірвані через рішення Угорщини накласти вето на розгортання фонду Європейського фонду миру, створеного Європейським Союзом. Ми розглядаємо альтернативні підходи до надання фінансової допомоги Україні, і під час зустрічі виникла низка ідей", – додав Мартін.

Нагадаємо, у понеділок, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон, який прибув у Вашингтон, заявив, що гарантії Парижа та Лондона можуть дійти до відправки військових до України. Також "Телеграф" повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готується представити Дональду Трампу миротворчий план щодо України. Його ключова ідея – відправка до 30 000 європейських військових для забезпечення режиму припинення вогню, укладеного за посередництва США.

Водночас Макрону не вдалося домовитися з Трампом про надання підтримки США для миротворчої місії. Хоча раніше Трамп припускав, що буде надавати європейським військам таку підтримку. Тим часом отримання гарантій безпеки та гарантій підтримки від Сполучених Штатів – основна умова розміщення миротворців.