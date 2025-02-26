Жодних миротворців та солдатів. Країна-сусідка України ухвалила жорстке рішення

Заява прозвучала перед позачерговим засіданням Європейської Ради

Румунія не направлятиме ані солдатів, ані миротворців в Україну. Таку жорстку позицію висловив прем'єр-міністр країни Марсель Чолаку — він виступив категорично проти ймовірного відправлення румунських військових на територію нашої держави.

Глава уряду Румунії зробив цю заяву напередодні важливого засідання Європейської Ради. Про це з посиланням на заяву румунського прем'єра повідомили місцеві медіа.

Свою позицію Марсель Чолаку, який також очолює Соціал-демократичну партію Румунії, оприлюднив у Facebook після консультацій з виконувачем обов'язків президента країни Іліє Болояном.

Заява прозвучала перед позачерговим засіданням Європейської Ради, запланованим на 6 березня у Брюсселі. На цій зустрічі лідери країн ЄС обговорюватимуть питання європейської оборонної політики, подальшої підтримки України та збільшення військових бюджетів.

Іліє Болоян, в.о. президента Румунії, пояснив, що на брюссельській зустрічі можуть ухвалити рішення, які прямо вплинуть на зовнішню політику і оборону Європи. Саме тому перед самітом він провів консультації з лідерами всіх парламентських партій для формування єдиної позиції Румунії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи з’являться європейські війська в Україні. У Лондоні та Парижі назвали умову.