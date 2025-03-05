ЕС планирует рассмотреть вопрос размещения войск в Украине, но есть условие

Начнется первое совместное обсуждение этого вопроса

В четверг, 6 марта 2025 года, в Брюсселе во время внеочередного заседания Европейского совета лидеры государств Европейского Союза приступят к предметному обсуждению гарантий безопасности для Украины. В частности, речь пойдет о размещении европейских военных на территории Украины, но только при условии окончания войны или начала перемирия.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил один из чиновников ЕС, знакомый с подготовкой повестки дня саммита. По его словам, лидеры государств-членов ЕС 6 марта приступят к первому совместному обсуждению вопроса размещения европейского военного контингента в Украине.

"В ходе этого заседания Европейского совета начнется предметная работа по гарантиям безопасности от ЕС для Украины, которая будет включать планирование возможности размещения военных миссий на территории Украины", – заявил европейский чиновник.

До этого момента дебаты по этому вопросу еще не проходили, хотя некоторые государства ЕС публично высказывали свои позиции по участию в военных миссиях в Украине.

"Возможно еще больше государств на саммите выскажут поддержку этой инициативы", — добавил чиновник ЕС.

Однако, по его словам, конкретное решение о размещении войск государств ЕС в Украине не может быть принято до того, как будет ясен формат мирного урегулирования в Украине.

"Говорить о конкретных решениях преждевременно. Пока не было прекращения огня, еще не подписано мирное соглашение. Политический контекст постоянно меняется", – констатировал собеседник.

Он также напомнил, что в качестве первого элемента предоставления гарантий безопасности Украине Евросоюз рассматривает оказание поддержки Вооруженным силам Украины и усиление украинской армии, чтобы в случае новой агрессии они могли защитить себя. Последний тезис является наиболее свежим вариантом проекта выводов саммита Европейского совета, запланированного на 6 марта.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что его страна готова рассмотреть возможность отправки миротворцев в Украину. Однако он уточнил, что это может произойти в рамках международной миссии.