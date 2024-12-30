Перші реєстри відновили роботу після масштабної атаки РФ

Всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж п'яти робочих днів

На одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні знову запрацювали перші три реєстри. Наразі триває робота над відкриттям інших реєстрів.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України. Так, станом на ранок 30 грудня роботу відновили три ключові нотаріальні реєстри:

Єдиний реєстр довіреностей

Спадковий реєстр

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

"Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж п'яти робочих днів. Також повідомляється про впровадженя посилених заходів кіберзахисту.

Наразі триває робота над відкриттям інших реєстрів.

Раніше "Телеграф" писав, що Однією з можливих причин кібератаки на реєстри Міністерства юстиції України називають підкуп працівників, які мали доступ до реєстру. Операція була добре спланована і підготовлена.