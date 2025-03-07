Не пішов служити, бо злякався за своє життя: на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

Громадянин визнав свою вину та пообіцяв піти у військо

За ухилення від мобілізації строк отримав житель Полтавської області. Чоловік проігнорував мобілізаційне розпорядження.

Про це стало відомо з вироку Машівського районного суду. Як встановило слідство, обвинувачений отримав "бойову" повістку на відправку до військової частини, однак у зазначений час не прибув до пункту збору.

У суді чоловік пояснив, що злякався за своє життя після розмов із товаришами, які вже проходять службу і розповідали про отримані поранення. Він також висловив каяття та заявив, що має намір з’явитися до ТЦК після завершення судового розгляду.

Суд, враховуючи визнання вини, щире каяття та намір обвинуваченого виконати свій обов’язок перед державою, визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас суд ухвалив рішення звільнити обвинуваченого від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Вирок суду

Нагадуємо, що у Харкові судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Обвинувачений, який не з’явився за викликом для проходження військової служби, отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Чоловік отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Військовозобов'язаному було визначено дату явки, проте він не з’явився у ТЦК та СП для відправки у військову частину.

Обвинувачений заявляв, що не може проходити службу через проблеми зі здоров’ям та необхідність догляду за дружиною, яка є особою з інвалідністю. Суд відхилив доводи обвинуваченого, оскільки той пройшов медичний огляд, який визнав його придатним до служби.

Раніше "Телеграф" писав, що у Хмельницькій області судили чоловіка, який проігнорував "бойову" повістку. Він пояснив свій вчинок тим, що колись він мав відстрочку від мобілізації. Що вирішив суд.