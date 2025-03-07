Не пошел служить, потому что испугался за свою жизнь: на Полтавщине судили мужчину за уклонение от мобилизации

Гражданин признал свою вину и пообещал пойти в армию

За уклонение от мобилизации срок получил житель Полтавской области. Мужчина проигнорировал мобилизационное распоряжение.

Об этом стало известно по приговору Машевского районного суда. Как установило следствие, обвиняемый получил "боевую" повестку на отправку в воинскую часть, однако в указанное время не прибыл в пункт сбора.

В суде мужчина объяснил, что испугался за свою жизнь после разговора с товарищами, которые уже проходят службу и рассказывали о полученных ранениях. Он также выразил раскаяние и заявил, что намерен явиться в ТЦК после завершения судебного разбирательства.

Суд, учитывая признание вины, искреннее раскаяние и намерение обвиняемого исполнить свой долг перед государством, признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время, суд принял решение освободить обвиняемого от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Приговор суда

Напоминаем, что в Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации. Обвиняемый, не явившийся по вызову для прохождения военной службы, получил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Мужчина получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к службе. Военнообязанному была определена дата явки, однако он не явился в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть.

Обвиняемый заявлял, что не может проходить службу из-за проблем со здоровьем и необходимости ухода за женой, которая является лицом с инвалидностью. Суд отклонил доводы обвиняемого, поскольку тот прошел медицинское освидетельствование, признавшее его пригодным к службе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Хмельницкой области судили мужчину, который проигнорировал "боевую" повестку. Он объяснил свой поступок тем, что когда-то у него была отсрочка от мобилизации. Что решил суд.