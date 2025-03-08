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Не только Киев: где еще сейчас в Украине рекордное загрязнение воздуха (карта)

Автор
Елена Завальнюк
Дата публикации
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Автор
Плохое качество воздуха в Украине. Новость обновлена 08 марта 2025, 12:57
Плохое качество воздуха в Украине.. Фото Коллаж "Телеграфа"

Качество воздуха в Киеве и других городах Украины резко ухудшилось.

В субботу, 8 марта, в нескольких городах Украины значительно ухудшилось качество воздуха. Уровень загрязнения в Киеве, Ивано-Франковске, Белой Церкви, Днепре и Черкассах превысил 150 единиц, что опасно для здоровья человека.

Об этом сообщает мониторинговая система качества воздуха SaveEcoBot.

Где ситуация самая плохая?

  • Киев – более 150 единиц
  • Ивано-Франковск – 156 единиц
  • Белая Церковь – 153 единицы
  • Днепр – 158 единиц
  • Черкассы – 156 единиц

Почему воздух стал таким загрязненным?

Специалисты объясняют, что к такому уровню загрязнения привели:

  • Пожары в экосистемах разных регионов Украины
  • Неблагоприятные метеорологические условия – низкая скорость ветра способствует накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы.

Как уберечь здоровье?

  1. Закрывать окна во избежание попадания загрязненного воздуха в дом
  2. Меньше находиться на улице, особенно детям, пожилым людям и тем, кто имеет заболевания дыхательной системы
  3. Употреблять больше воды для более быстрого выведения токсинов из организма
  4. Использовать воздухоочистители, если есть такая возможность

Жителям Киева, Ивано-Франковска, Белой Церкви, Днепра и Черкасс советуют внимательно следить за уровнем загрязнения воздуха и избегать пребывания на открытом воздухе в периоды его ухудшения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Броварах Киевской области в пятницу, 7 марта, значительно ухудшилось качество воздуха. В нескольких районах показатели составляли более 150 единиц загрязнения, что опасно для здоровья человека.

Теги:
#Украина #Воздух #Загрязненный воздух #Качество воздуха #Мониторинг воздуха