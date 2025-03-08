Не только Киев: где еще сейчас в Украине рекордное загрязнение воздуха (карта)
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Качество воздуха в Киеве и других городах Украины резко ухудшилось.
В субботу, 8 марта, в нескольких городах Украины значительно ухудшилось качество воздуха. Уровень загрязнения в Киеве, Ивано-Франковске, Белой Церкви, Днепре и Черкассах превысил 150 единиц, что опасно для здоровья человека.
Об этом сообщает мониторинговая система качества воздуха SaveEcoBot.
Где ситуация самая плохая?
- Киев – более 150 единиц
- Ивано-Франковск – 156 единиц
- Белая Церковь – 153 единицы
- Днепр – 158 единиц
- Черкассы – 156 единиц
Почему воздух стал таким загрязненным?
Специалисты объясняют, что к такому уровню загрязнения привели:
- Пожары в экосистемах разных регионов Украины
- Неблагоприятные метеорологические условия – низкая скорость ветра способствует накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы.
Как уберечь здоровье?
- Закрывать окна во избежание попадания загрязненного воздуха в дом
- Меньше находиться на улице, особенно детям, пожилым людям и тем, кто имеет заболевания дыхательной системы
- Употреблять больше воды для более быстрого выведения токсинов из организма
- Использовать воздухоочистители, если есть такая возможность
Жителям Киева, Ивано-Франковска, Белой Церкви, Днепра и Черкасс советуют внимательно следить за уровнем загрязнения воздуха и избегать пребывания на открытом воздухе в периоды его ухудшения.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Броварах Киевской области в пятницу, 7 марта, значительно ухудшилось качество воздуха. В нескольких районах показатели составляли более 150 единиц загрязнения, что опасно для здоровья человека.